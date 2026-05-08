El presidente estadounidense minimiza los ataques, asegura que el alto al fuego sigue vigente y a la vez amenaza: "Los derribaremos mucho más fuerte si no firman rápido"

Irán asegura que tiene todas las de ganar en sus negociaciones con EEUU: Trump "está atrapado y sin margen de maniobra"

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El presidente Donald Trump ha señalado que los últimos ataques efectuados por Estados Unidos contra Irán, –los primeros dirigidos a centros de mandos enemigos desde el alto al fuego–, fueron “solo una caricia”, minimizando así lo ocurrido y asegurando que el pacto sigue en vigor. Todo ello, además, después de que el miércoles apuntase a un inminente acuerdo tras haber mantenido “conversaciones muy positivas” con las autoridades iraníes, a las que Estados Unidos insiste en la renuncia a tener armas nucleares.

Pese a todo ello, el jueves por la noche las fuerzas estadounidenses atacaban posiciones de mando de Irán; una acción que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de la operación ‘Furia Épica’, lanzada junto a Israel, recalcan que no se ejecutó de forma unilateral, aseverando que “interceptaron ataques iraníes no provocados y respondieron con ataques de autodefensa mientras destructores de misiles guiados de la Armada de EEUU transitaban por el estrecho de Ormuz hacia el golfo de Omán”.

Irán acusa a Estados Unidos mientras Donald Trump asegura que “el alto al fuego continúa”

Tras lo ocurrido, con EEUU poniendo el foco de los ataques en posiciones del Puerto de Qeshm y Bandar Abbas, así como el puesto de control avanzado de Bandar Kargan en Minab y puntos de la capital, Teherán ha acusado a Estados Unidos de romper primero el alto al fuego al disparar contra un petrolero iraní, tras lo cual señalan que actuaron a modo de represalia proporcional contra embarcaciones estadounidenses.

En ese contexto, el CENTCOM ha apuntado que no buscan una escalada, pero se mantienen “posicionados y listos para proteger” a sus militares, detallando que atacaron plataformas de lanzamientos de misiles y drones, centros de mando y control y nodos de inteligencia.

En este sentido, Donald Trump ha apostillado que todo fue una simple “caricia”; como un cariñoso “toque de amor”. Por eso, ante la pregunta de si los ataques suponían que el alto al fuego que comenzó hace un mes había terminado, en declaraciones a la ABC recalcó que no era así: “No, no, el alto al fuego continúa, está en vigor”, se apresuró a subrayar, si bien al mismo tiempo, y más tarde, con las mismas volvió a amenazar con que Irán debe aceptar un acuerdo para reanudar las negociaciones y poner fin a la guerra o, en su lugar, enfrentarse a nuevos ataques.

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“Así como los derribamos otra vez hoy, los derribaremos mucho más fuerte y mucho más violentamente en el futuro si no firman su acuerdo rápido”, dijo en su red social, Truth Social.

Irán frente a las enésimas amenazas de Donald Trump

Frente a ello, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha insistido en su versión contradictoria frente a la estadounidense: subrayan que atacaron buques de guerra de EEUU en represalia por sus ataques contra un petrolero iraní que se dirigía al estrecho de Ormuz y contra zonas civiles a lo largo de la costa iraní.

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Además, en su relato de los hechos, las autoridades iraníes aseguran que causaron “daños sustanciales” a los buques de guerra americanos, algo que el CENTCOM niega.