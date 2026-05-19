Donald Trump da a Irán un ultimátum para cerrar un acuerdo nuclear: "Tal vez a principios de la próxima semana"

Trump da a Irán “dos o tres días” para alcanzar un acuerdo y amenaza con retomar la ofensiva militar

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que le ha dado a Irán un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo en medio de sus constantes amenazas de reanudar la ofensiva tras el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril y prorrogado en varias ocasiones por el magnate republicano.

“Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, el sábado o el domingo. Tal vez a principios de la próxima semana; un período limitado, porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear”, ha expresado Trump en declaraciones a la prensa desde el Ala Este de la Casa Blanca, donde se están llevando a cabo remodelaciones.

Amenaza con retomar la ofensiva

Trump ha vuelto a amenazar a Teherán con reiniciar los ataques pese al alto el fuego que sigue en vigor desde abril. “Nunca le digo a nadie cuándo, pero sabían que estábamos muy cerca”, ha señalado el presidente estadounidense, que además ha asegurado que estaba “a una hora de tomar la decisión de hoy”.

El mandatario también ha afirmado que la parte iraní contactó con Washington para pedir más tiempo antes de una posible reanudación de la ofensiva. “Habían escuchado que había tomado la decisión. Me dijeron: ‘¿Podría darnos un par de días más?’”, ha asegurado.

Trump ha insistido, no obstante, en que espera no tener que volver a lanzar ataques, aunque ha advertido de que “puede” que Estados Unidos tenga que dar “otro gran golpe”.

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Mediación de países del Golfo

Las declaraciones del presidente estadounidense llegan después de que este lunes afirmara en redes sociales que había suspendido unos ataques previstos supuestamente para este martes tras una petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar.

Según indicó, la paralización de la ofensiva se produjo ante supuestos avances en las negociaciones mediadas por Pakistán.

Por su parte, Irán ha amenazado este martes con “abrir nuevos frentes” si Estados Unidos e Israel reactivan la ofensiva militar contra el país.

“Si el enemigo comete una nueva estupidez y cae de nuevo en la trampa sionista y lanza otra agresión contra el querido Irán, abriremos nuevos frentes contra él”, ha afirmado el portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia.