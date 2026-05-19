Denuncia que millones de personas podrían pasar hambre si "un solo país secuestra esta vía marítima internacional"

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La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha alertado este martes de que el mundo se encuentra ante una inminente "crisis alimentaria" a nivel global por la interrupción del suministro de fertilizantes a través del estrecho de Ormuz como resultado de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Ha afirmado que "no se puede permitir que millones de personas pasen hambre"

Así, ha reivindicado la importancia del suministro de fertilizantes, especialmente relevantes ante la llegada de una temporada clave para la agricultura y los cultivos. Además, ha recordado que este sector ya se vio gravemente afectado tras la invasión rusa de Ucrania, una situación que golpeó especialmente a países de África debido a las dificultades para exportar grano. "Si los socios globales no aseguran los suministros de fertilizantes, serán necesarios envíos de ayuda humanitaria", ha aseverado.

Al mismo tiempo, ha cargado contra Irán y su "continuado cierre del estrecho de Ormuz".

Críticas al cierre del estrecho de Ormuz

"Este cierre, que llega a medida que nos quedamos sin tiempo, muestra por qué es necesario presionar para lograr la reapertura", ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que esta crisis está afectando tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo, así como a los sectores público y privado. "Esto muestra por qué necesitamos nuevas formas de abordar las alianzas globales, para evitar las crisis en un primer momento", ha añadido.

Impacto global e inseguridad alimentaria

"Nuestro compromiso con el desarrollo internacional muestra nuestros valores y nuestro interés nacional. En un mundo cada vez más interconectado, la inestabilidad en el exterior nos afecta aquí en casa, desde el precio de la energía hasta la seguridad alimentaria. Construir esa resiliencia fuera nos hace más fuertes", ha explicado.

Desde el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han advertido de que el número de afectados por la inseguridad alimentaria aguda podría aumentar en 45 millones de personas si las actuales interrupciones en los suministros se prolongan hasta junio.

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Diálogo entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Irán permanecen inmersos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán. Sin embargo, las diferencias entre ambas partes han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, ciudad que acogió un primer encuentro tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril y prorrogado desde entonces por parte de Trump sin fecha límite.

El bloqueo del estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes por parte de fuerzas estadounidenses han sido algunos de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad.

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Irán considera que estas acciones constituyen una violación del alto el fuego y dificultan el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen contactos a través de la mediación paquistaní.