Claudia Barraso 20 MAY 2026 - 18:13h.

Muere Yume, la perrita que fue un regalo de Japón en 2012 tras la ayuda de Moscú en la catástrofe de 2011

El punto menos conocido y más sancionado de la Ley de Bienestar Animal por el que te podrían multar con 50.000 euros

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La perrita Yume, “sueño” en japonés, un regalo de Japón a Putin, se convirtió en una de las mascotas más importantes en el plano internacional. El animal, de raza Akita inu, fue donado en 2012 a Putin y él ha sido quien ha confirmado su muerte a pesar de que falleció por vejez el año pasado.

El perro fue un regalo del régimen japonés al líder ruso como un símbolo de gratitud tras el terremoto y el tsunami que dejaron asolada toda la parte noreste del país en 2011. Moscú fue uno de los países que contribuyó con la tragedia enviando equipos de rescate y asistencia a las zonas afectadas y un año después, Putin recibió como regalo a su perrita Yume que ha llegado a aparecer junto al mandatario ruso en más de una fotografía oficial, según informa '

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La perra apareció por primera vez junto al mandatario ruso en el recibimiento del primer ministro japonés Abe Hinzō, en la ciudad rusa de Sochi en 2014, pero desde entonces no se le había vuelto a ver debido al alejamiento que se produjo entre ambos países tras la invasión rusa de Ucrania. En la visita, la perra ladró al primer ministro japonés que se acercó muy despacio a ella tras la advertencia de Putin: “A veces muerde”.

El rechazo de Putin a un segundo perro

De hecho, Japón trató de mandar un segundo perro a Putin para suavizar las negociaciones en las islas Kuriles, pero Moscú rechazo la oferta debido a lo difícil que sería trasladar al animal en un periodo marcado por la cuarentena, pero muchos expertos analizaron este rechazo como una señal de que la relación entre ambos se estaba deteriorando y enfriando considerablemente.

Pero Yume no pasó desapercibida y fueron muchos los que preguntaron a Putin sobre el estado de la perrita y él se ha mantenido en silencio desde su fallecimiento el año pasado hasta que por fin se ha atrevido a compartir el dolor de su muerte diciendo que en abril habría cumplido 14 años. Putin es conocido por su amor hacia los animales, especialmente con los perros como así lo ha dejado ver en más de una visita oficial.