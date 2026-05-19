Mabel Cupet Sevilla, 19 MAY 2026 - 14:09h.

El Ayuntamiento de Umbrete solicita colaboración ciudadana para localizar a los propietarios de los animales hallados en la urbanización San Bartolomé

Los perros, un macho y una hembra de raza mastín, fueron encontrados solos y ya se ha dado aviso a la Policía Local

Compartir







El Ayuntamiento de Umbrete, Sevilla, ha pedido la colaboración de los vecinos para localizar a los propietarios de dos perros de raza mastín encontrados en la urbanización San Bartolomé, en el municipio sevillano de Umbrete.

Según ha informado el Consistorio a través de sus canales oficiales, se trata de un macho y una hembra que aparecieron en la zona el pasado fin de semana sin que, por el momento, se haya podido identificar a sus dueños.

Desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a cualquier persona que pueda reconocer a los animales o disponer de información sobre sus propietarios para que contacte cuanto antes con la Policía Local.

“Si crees que puede ser tuya o tienes información sobre su propietario, por favor contacta con la Policía lo antes posible”, señala el comunicado difundido por el Consistorio.

PUEDE INTERESARTE Desesperada búsqueda de Bingo, un perro perdido en Granada que necesita medicación urgente

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Petición de ayuda vecinal

La publicación municipal también pide la colaboración ciudadana para compartir la información y facilitar que ambos animales puedan regresar a su hogar lo antes posible.

El caso ha despertado interés entre vecinos y usuarios de redes sociales, donde numerosos ciudadanos han comenzado a difundir el aviso con el objetivo de encontrar a la familia de los perros.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Mientras tanto, los animales permanecen bajo supervisión a la espera de que aparezcan sus propietarios o se pueda esclarecer cómo llegaron hasta la urbanización San Bartolomé.

Una raza ligada al cuidado de ganado

Los mastines son una de las razas caninas más emblemáticas y reconocibles de España, especialmente en entornos rurales. Tradicionalmente utilizados como perros guardianes del ganado, destacan por su gran tamaño, fortaleza física y carácter protector. Durante siglos han acompañado a pastores y ganaderos, desempeñando una función clave en la protección de rebaños frente a depredadores.

A pesar de su imponente aspecto, quienes conviven con esta raza aseguran que suelen ser animales tranquilos, nobles y muy apegados a sus dueños. Su comportamiento suele caracterizarse por la calma y la lealtad, especialmente cuando se sienten seguros y acompañados. Precisamente por ese vínculo cercano con las personas y por su costumbre de vivir en espacios controlados, no es frecuente encontrar mastines vagando solos durante largos periodos de tiempo.

El hallazgo de estos dos ejemplares en la urbanización San Bartolomé ha despertado la preocupación de muchos vecinos de Umbrete, no solo por el bienestar de los animales, sino también por la posibilidad de que se hayan perdido o escapado recientemente de algún hogar o finca cercana.