Francia denuncia que es "intolerable" que ciudadanos franceses sean amenazados, intimidados o maltratados de esta manera, especialmente por un funcionario público

España ve "monstruoso" el trato de Ben Gvir a los detenidos de la flotilla y exige "disculpas públicas"

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El Gobierno francés ha anunciado este sábado que prohíbe "con efecto inmediato", la entrada en el país del ultranacionalista ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, por maltratar a los integrantes de la última flotilla humanitaria para Gaza interceptada esta semana por Israel en aguas internacionales.

"Con efecto inmediato, Itamar Ben-Gvir tiene prohibida la entrada a territorio francés", ha sentenciado el ministro de Exteriores francés, Jean Noel Barrot, en un comunicado publicado en redes sociales en el que denuncia las "reprobables acciones" de Ben Gvir, "contra ciudadanos franceses y europeos que viajaban a bordo de la flotilla Global Smud".

Actos indignantes que incitan al odio y la violencia contra los palestinos

Si bien Francia "desaprueba la iniciativa de la flotilla", un esfuerzo para romper el bloqueo israelí sobre Gaza "que no produce resultados útiles y sobrecargan los servicios diplomáticos y consulares", el ministro también ha declarado "intolerable" que ciudadanos franceses sean amenazados, intimidados o maltratados de esta manera, especialmente por un funcionario público.

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"Estas acciones se suman a una larga lista de declaraciones y actos indignantes que incitan al odio y la violencia contra los palestinos", ha añadido Barrot antes de instar, como ya ha hecho por ejemplo el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, que la Unión Europea imponga sanciones a uno de los elementos más extremistas del Gobierno israelí.