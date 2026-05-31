El conductor fallecido de 24 años habría chocado de frente contra unos bloques de hormigón

Más de 400 detenidos y siete policías heridos tras la victoria del PSG en la final de la Champions en Francia

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La Fiscalía de París anunció este domingo que una persona que conducía una moto de cross falleció el sábado en París, durante las celebraciones de la Liga de Campeones del PSG, mientras que el Gobierno francés anunció 780 detenciones -de las que 457 bajo custodia policial-, un 32 % más que hace un año por la misma celebración.

Indicó además que hubo 57 policías heridos, así como 219 participantes en las festividades, ocho de ellas de carácter grave. Según un comunicado de la Fiscalía, los primeros indicios apuntan a que el conductor fallecido, de 24 años, habría chocado de frente contra unos bloques de hormigón en un ramal de salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot. Además, otras persona está muy grave por una riña en el oeste de París.

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Paralelamente, el ministro, en una comparecencia, aclaró que "en general la situación ha estado bajo control" y destacó, como otro de los incidentes más graves en los festejos, la embestida de un coche en una terraza del distrito X de París que dejó a dos heridos, uno de ellos muy grave.

Se han producido altercados en 15 ciudades francesas

Se produjeron altercados y pillajes en unas 15 ciudades francesas, especialmente en Rennes, Estrasbourgo, Clermont-Ferrand y Grenoble, pero fue París la que registró mayores disturbios. La Prefectura de París cifró en 20.000 los hinchas que se reunieron en los Campos Elíseos de París para celebrar la final entre el PSG y el Arsenal, pero los altercados se reprodujeron en múltiples puntos de la ciudad, e incluso llegaron a bloquear temporalmente un punto de la principal vía de circunvalación de la capital.

Para evitar episodios como los de 2025, las autoridades franceses han puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado. Se han desplegado en todo el país 22.000 policías y gendarmes, de los que 8.000 estuvieron en París y en su área metropolitana. Este año, los disturbios se han centrado de nuevo en los Campos Elíseos y aledaños, pero también se produjeron cerca del Parque de los Príncipes -el estadio del PSG- y en la plaza de la République.