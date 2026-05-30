El área está invadida y los guardianes de la carretera deben batirse casi en cuerpo a cuerpo con los drones

Las claves de la guerra en Ucrania, cuatro años después: drones, desgaste ruso y un frente que cambia

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La 'carretera de la muerte' es una zona en la que ni siquiera los blindados pueden continuar por allí. El frente está a dos kilómetros hacia allá, pero ahora esta zona hay que cruzarla andando por seguridad. Los drones rusos vigilan convirtiendo todo vehículo en un objetivo y los más letales son los FPV, cuya presencia no los detecta ni el radar de la antiaérea, según informa Lara Escudero.

Por eso, los militares son la única esperanza: son los guardianes de la carretera. El área está invadida y deben batirse casi en cuerpo a cuerpo con los drones. De ellos depende que toda misión logística se complete con éxito y sin bajas humanas.

Las brigadas hacen los traslados a pie usando carritos de la compra

Los guardianes de la carretera tienen una labor importante: optimizar la estructura de las trincheras desde las que trabajan para proteger las rutas logísticas que cruza la infantería para entrar y salir del frente. La situación es tan comprometida que las brigadas hacen ya los traslados a pie usando carritos de la compra o patinetes eléctricos para evacuar heridos. Su labor es arriesgada y dura.

El trayecto de vuelta es otra misión, ya que ni ellos saben si regresarán a casa porque el peligro acecha cada tramo. Porque un segundo es suficiente para cambiar la historia de estos guardianes que salen para proteger a la ciudadanía.