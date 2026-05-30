Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Internacional
Guerra

La reportera Lara Escudero cruza la 'carretera de la muerte', una zona que solo se puede atravesar a pie por seguridad en Ucrania

La reportera Lara Escudero cruza la 'carretera de la muerte': así es la zona ucraniana que solo se puede atravesar a pie por seguridad
La reportera Lara Escudero cruza la 'carretera de la muerte'. Informativos Telecinco
Compartir

La 'carretera de la muerte' es una zona en la que ni siquiera los blindados pueden continuar por allí. El frente está a dos kilómetros hacia allá, pero ahora esta zona hay que cruzarla andando por seguridad. Los drones rusos vigilan convirtiendo todo vehículo en un objetivo y los más letales son los FPV, cuya presencia no los detecta ni el radar de la antiaérea, según informa Lara Escudero.

Por eso, los militares son la única esperanza: son los guardianes de la carretera. El área está invadida y deben batirse casi en cuerpo a cuerpo con los drones. De ellos depende que toda misión logística se complete con éxito y sin bajas humanas.

PUEDE INTERESARTE

Las brigadas hacen los traslados a pie usando carritos de la compra

Los guardianes de la carretera tienen una labor importante: optimizar la estructura de las trincheras desde las que trabajan para proteger las rutas logísticas que cruza la infantería para entrar y salir del frente. La situación es tan comprometida que las brigadas hacen ya los traslados a pie usando carritos de la compra o patinetes eléctricos para evacuar heridos. Su labor es arriesgada y dura.

El trayecto de vuelta es otra misión, ya que ni ellos saben si regresarán a casa porque el peligro acecha cada tramo. Porque un segundo es suficiente para cambiar la historia de estos guardianes que salen para proteger a la ciudadanía.

Temas