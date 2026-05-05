El accidente ha ocurrido en una de las principales zonas mineras de Colombia marcada por los reiterados accidentes

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Nueve mineros han muerto en una explosión ocurrida, este lunes, en una mina de la localidad de Sutatausa, Cundinamarca, en el centro de Colombia, mientras otros seis han sido rescatados con vida. La deflagración provocó que 15 trabajadores quedaran atrapados a una profundidad de unos 600 metros.

El accidente ha ocurrido en la mina de La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.A., donde una acumulación de gases pudo haber desencadenado la explosión en la que han muerto nueve trabajadores, según ha confirmado en un comunicado la Agencia Nacional de Minería (ANM), que ha destacado haber recuperado con vida a seis mineros.

El Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, ha informado desde este domingo en su cuenta de X, que el accidente ocurrió “aparentemente por acumulación de gases” en la mina La Trinidad, en el sector Mantogrande del municipio de Sutatausa. Rey Ángel señaló que, según el reporte más reciente, al menos 15 mineros quedaron atrapados tras la explosión, de los cuales “3 lograron salir por sus propios medios y 1 ya fue trasladado a un centro médico para valoración”.

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Casi un mes antes, la ANM recomendó "actualizar las labores de inertización al interior del proyecto; realizar la hermetización completa de labores abandonadas, donde se evidenciaron emanaciones de gases, especialmente metano, con potencial de generar acumulaciones peligrosas; (e) incluir dentro de la matriz de riegos lo concerniente a los riesgos y peligros asociados a derrumbes, explosiones, y control de polvo de carbón", según se lee en el comunicado.

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Una de las principales zonas mineras de Colombia marcada por los reiterados accidentes

La confirmación de la muerte de los trabajadores ha llegado horas después de que el delegado departamental del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán, haya precisado en declaraciones a los medios que "15 mineros se encontraban trabajando en el sitio", tres de los cuales salieron "por sus propios medios, uno de ellos, debido a la magnitud del incidente, (teniendo que ser) remitido a los centros asistenciales".

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres ambulancias, una medicalizada y dos básicas, mientras que los equipos de respuesta "adelantan la revisión del sistema de monitoreo continuo de gases para determinar la viabilidad del ingreso por la boca mina del manto Ciscuda", según ha explicado el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, en un mensaje publicado en redes sociales.

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Desde allí, las seis personas evacuadas con vida han sido trasladadas al Hospital Regional de Ubaté, donde reciben atención médica, según ha indicado la ANM en nota de prensa.

Sutatausa, ubicado a unos 75 kilómetros al norte de Bogotá, es una de las principales zonas mineras del país, donde la extracción de carbón ha sido durante décadas una actividad económica central, marcada por constantes accidentes.