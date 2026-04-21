Asesinan a dos trabajadores durante el rodaje de la versión colombiana de 'Sin tetas no hay paraíso'

Candela Hornero Madrid, 21 ABR 2026 - 11:47h.

El agresor, que tenía 24 años, ha fallecido también a manos de los compañeros de las víctimas, que eran trabajadores de 'Sin senos no hay paraíso'

La Policía de Bogotá está investigando lo ocurrido y descarta el robo como móvil

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Un hombre asesina en Bogotá (Colombia) a dos trabajadores de la telenovela Sin senos sí hay paraíso, adaptación de la producción Sin tetas no hay paraíso, que triunfó en España tras su estreno en 2008 en Telecinco.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado durante el rodaje y el propio atacante también ha fallecido. Según se puede ver en las cámaras de seguridad, el hombre se acercó a la zona de camerinos, ubicada en la entrada de un hospital (el Instituto Roosevelt), y degolló a un trabajador de la producción televisiva. Además, mató a otro trabajador y una tercera víctima permanece ingresada en la UCI. Fueron los compañeros de las víctimas, que salieron en su defensa, quienes mataron posteriormente al agresor.

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El agresor ha sido identificado como José Cubillos y las víctimas como Henry Benavides y Nicolás Perdomo. Según ha explicado Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, este lunes a Caracol Radio, se descarta la hipótesis de que el agresor quisiera entrar en el hospital o que su intención fuera robar.

El día anterior había visitado el hospital para pedir su historial clínico, pero los administrativos le comunicaron que no había información de que hubiera sido paciente. "Fue agresivo y los guardias lo tuvieron que sacar", ha señalado el policía.

Además, durante la intervención radiofónica han indicado que el agresor padecía "un trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias estupefacientes, con episodios de desorganización del pensamiento y con un diagnóstico de esquizofrenia". Tenía 24 años, vivía en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, había estado en varios institutos de la ciudad y sus vecinos lo habían denunciado en varias ocasiones por amenazas de muerte.

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Al día siguiente del incidente en el hospital fue cuando ocurrió el crimen. El primer trabajador al que mató estaba apoyado sobre una reja en la entrada del hospital, por lo que barajan la hipótesis de que el agresor lo confundiera con personal de seguridad del hospital.

"Es el único antecedente que podemos asociar. [Los trabajadores del rodaje] llevaban un día en este lugar. No hay otras circunstancias ni otro elemento que nos pueda dar otra hipótesis. La familia no nos ha querido dar muchos datos de él, y hay que entenderlos", ha señalado el comandante de la Policía a Blu Radio.

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A las cuatro personas que mataron al agresor las han imputado por homicidio. Actualmente están en libertad después de que sus abogados subrayesen que actuaron en legítima defensa. "Seguramente tendrán que demostrarlo en el proceso judicial (...). Pero, si ellos no hubieran actuado, no sé esta persona cuántas muertes más hubiera causado", ha añadido Cristancho.

La Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales publicó un comunicado en el que pidió paralizar los rodajes y denunció la falta de seguridad en el sector. "Este hecho evidencia una preocupante pérdida de humanidad en la creación audiovisual contemporánea, en donde, en muchos casos, se ha impuesto la productividad por encima del cuidado laboral, la protección, la seguridad en el trabajo y el bienestar de las personas".

Diferentes figuras del mundo de la actuación y autoridades políticas han mostrado sus condolencias. Entre ellas, Carmen Villalobos, quien el pasado sábado dedicó el premio India Catalina por La huésped a sus compañeros de Sin senos sí hay paraíso: "Se los dedico, de aquí hasta el cielo".