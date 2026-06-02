El autor del tiroteo, un hombre de 52 años con antecedentes delictivos, según ha informado la Policía de Muscatine, ciudad de Iowa

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Un hombre de 52 años ha matado a tiros a cinco personas de su propia familia, en la ciudad de Muscatine, en el estado de Iowa, en Estados Unidos. Después se quitó su vida, usando el arma con la que disparó a sus familiares durante una disputa, según han informado fuentes policiales. A la llegada de los agentes, el responsable de los disparos había huido, pero lo encontraron a pocos metros de la vivienda, donde se suicidó sin que los policías pudieran impedirlo.

La Policía a su llegada a la vivienda halló a cuatro personas con graves heridas de bala en el mismo inmueble, donde ocurrió el tiroteo este lunes por la tarde, pero fallecieron en el mismo lugar, donde fueron declarados muertos; otras dos víctimas en dos espacios distintos de la casa, también con heridas de armas de fuego, aunque ya estaban muertos.

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El sospechoso, identificado como Ryan Willis McFarland, de 52 años y residente de Muscatine, tras matar a sus familiares, huyó de la vivienda antes de la llegada de la policía, según informaron las autoridades. "Los agentes lo localizaron cerca, en un sendero a lo largo del río Misisipi pero mientras hablaban con él se suicidó", ha informado el jefe del Departamento de Policía, Anthony Kies.

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. "La investigación se mantiene abierta y los detectives siguen analizando las múltiples pruebas halladas en la escena del crimen, además de entrevistar a diferentes personas cercanas a la familia para aclarar lo ocurrido.