El Ayuntamiento de Badalona afirma que en esa calle se ha registrado una pelea entre clanes

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BadalonaUna niña de 10 años ha quedado herida leve en un tiroteo registrado en la tarde de este domingo durante una pelea entre clanes en un barrio de Badalona (Barcelona), han informado los Mossos y el ayuntamiento de la localidad. Fuentes de la policía catalana han informado a EFE de que a las 19:19 horas de esta tarde ha sido alertada de unos incidentes con disparos en la calle Córdoba del barrio de Sant Roc, en Badalona.

El Ayuntamiento de Badalona, en un comunicado lanzado a las redes, explica que en esa calle se ha registrado una pelea entre clanes. De momento, las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

"Ha sido trasladada al hospital con pronóstico leve", explica el ayuntamiento

"Durante el incidente, se han disparado tiros al aire y uno ha rebotado y ha acabado impactando contra una menor, que ha sido trasladada al hospital con pronóstico leve", indica la nota.

En el lugar del suceso, han explicado las citadas fuentes de los Mossos, se encuentran en estos momentos efectivos de la unidad antidisturbios ARRO, dado el clima de tensión existente en la zona, e investigadores del área de investigación criminal, que tratan de aclarar las circunstancias del suceso.