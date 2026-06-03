Ucrania lanza más de 350 drones contra Moscú, San Petersburgo y otras zonas de Rusia

Ucrania lanzó durante esta pasada noche más de 350 drones contra Rusia, en un ataque que incluyó Moscú, San Petersburgo y la región de Leningrado

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Ucrania lanzó durante esta pasada noche más de 350 drones contra Rusia, en un ataque que incluyó Moscú, San Petersburgo y la región de Leningrado, según informaron hoy el Ministerio de Defensa de Rusia y las autoridades locales.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 354 drones ucranianos de ala fija» sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov, informó en MAX el mando castrense ruso.

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Según el servicio de prensa del Gobierno de San Petersburgo, en la madrugada de hoy «varias infraestructuras críticas de los distritos de Kronshadt, Kírov y Krasnoselski fueron atacadas por drones de los nazis ucranianos".

"Fueron atacadas infraestructuras importantes en territorio ruso, entre ellas la Terminal de Petróleo"

Las autoridades añadieron que "varios objetivos resultaron dañados y varias personas resultaron heridas», aunque sin ofrecer más detalles. En la región de Leningrado, que rodea San Petersburgo, y objetivo de ataques contra sus terminales portuarias y refinerías en los últimos meses, fueron derribados 59 drones, según afirmó en MAX el gobernador local, Alexandr Drozdenko.

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Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que la pasada noche "fueron atacadas infraestructuras importantes en territorio ruso, entre ellas la Terminal de Petróleo de (San) Petersburgo. La distancia desde la frontera ucraniana hasta esta infraestructura de la industria petrolera rusa, que sirve al esfuerzo de guerra, es de unos 1.100 kilómetros", dijo Zelenski.

Además, el mandatario ucraniano informó de ataques a una base militar en la ciudad rusa de Kronstadt, cerca de San Petersburgo, y a una fábrica de la región de Tambov dedicada a la producción de armamento.