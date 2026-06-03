Las campeonas del fútbol de Corea del Norte han protagonizado un momento emotivo en el que se han emocionado al conocer a Kim Jong Un

Corea del Norte estrena una canción en la que elogia a Kim Jong Un

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Las campeonas de fútbol de Corea del Norte han protagonizado un emotivo momento tras conocer al líder supremo de su país. Las deportistas han roto en lágrimas al conocer a Kim Jong Un que, con una sonrisa en la cara, ha ido estrechando la mano a las jugadoras. Saltando, secándose las lágrimas y completamente emocionadas, las futbolistas celebraban la llegada del líder de Corea del Norte. Una escena que ha llamado especialmente la atención debido al contraste de las reacciones que tuvieron las jugadoras mientras disputaban su partido con Corea del Sur.

El equipo de fútbol femenino de Pionyang, Naegohyang FC, conquistaba el sábado 23 de mayo el importante título continental en territorio surcoreano, regalando una imagen histórica de las deportistas dando la vuelta al estadio con la bandera de Corea del Norte en un país con el que sigue técnicamente en guerra. Dos semanas más tarde, las jugadoras han celebrado la conquista del título junto a Kim Jong Un.

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Corea del Norte, campeona de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol

El club de Pionyang, cuyo nombre significa "mi pueblo natal", se coronó campeón de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), al vencer por 1-0 al Verdy Beleza de Tokio, tras eliminar al surcoreano Suwon FC en su propio estadio, al sur de Seúl, en la semifinal.

En medio de los cánticos y porras de miembros de grupos civiles surcoreanos prounificación en el Estadio de Suwon, al que asistieron unas 2.600 personas, la capitana del equipo, Kim Kyong-yong, volvió a vestirse de heroína tras marcar en el minuto 44 con un tiro de derecha, al quedar sola contra la arquera del Tokio.

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Las norcoreanas volvieron a mostrar la capacidad física que ya habían exhibido en la semifinal y sostuvieron la ventaja ante el Verdy Beleza con una defensa implacable que anuló los embates del equipo nipónTokio durante el resto del encuentro.

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Cánticos al Naegohyang afuera del Estadio de Suwon

La victoria tuvo además sabor de revancha deportiva dado que el Verdy Beleza había derrotado por 4-0 al Naegohyang en la fase de grupos de la liga.

En la primera visita de deportistas norcoreanos al Sur en más de siete años, el Naegohyang jugó casi como local, entre los vítores de simpatizantes surcoreanos de organizaciones civiles prounificación, que celebraban cada recuperación y cada avance del equipo norcoreano.

"Corea del Norte y Corea del Sur son una misma familia. Nuestros antepasados son los mismos. Por eso disfrutamos este evento y amamos a nuestro país", dijo a EFE Park Sang-cheol, profesor universitario cuyos padres nacieron cerca de la capital norcoreana, mientras organizaba los cánticos al Naegohyang afuera del Estadio de Suwon.

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Un premio de un millón de dólares

"No distinguimos entre Corea del Sur y Corea del Norte", afirmó Kim Deok-hyung, presidente de la Asociación de Pyongan del Sur (nombre de una provincia norcoreana), mientras los simpatizantes animaban con bailes, tambores y banderas con la imagen de un tigre asociado a Pyongan y mensajes de apoyo.

Kim y Park forman parte de una de las 200 organizaciones civiles surcoreanas prounificación que anunciaron una movilización de 3.000 simpatizantes para la semifinal y la final del torneo.

El Ministerio de Unificación surcoreano apoyó esta iniciativa con 300 millones de wones (unos 200.000 dólares), considerando que el torneo representaba una oportunidad para mejorar el entendimiento intercoreano.

El título otorga al campeón un premio de un millón de dólares, aunque no estaba claro de inmediato si el club norcoreano podrá recibir el dinero directamente debido a las sanciones internacionales contra Pionyang.