Claudia Barraso 04 JUN 2026 - 20:43h.

Fuentes cercanas confirman que "no hay motivos de preocupación y que no hubo ningún drama"

El expríncipe Andrés, amenazado por un hombre con pasamontañas cerca de su casa en Sandringham: el comunicado de la policía

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El expríncipe Andrés ha aparecido en unas fotografías con un enorme moratón en el ojo pasando en el coche a su salida en la finca del rey en Norfolk, lo que ha levantado muchos rumores sobre cómo o quién le podría haber provocado el golpe.

Según ha podido confirmar el ‘Daily Mail’ no está claro los motivos por el que el hermano de Carlos III haya podido aparecer con el ojo así, pero algunas fuentes cercanas han explicado que “no es motivo de preocupación y que no hubo ningún drama”, pero se negaron a dar más detalles sobre la lesión por motivos de confidencialidad médica.

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Pero todas las alarmas han saltado después de haber aparecido con lo que supuestamente sería un golpe, sobre todo cuando, a principios de mes, el expríncipe habría sido amenazado por un hombre encapuchado con pasamontañas cerca de su residencia en Sandringham. El caso fue investigado por la Policía británica y terminó con un arresto minutos después del suceso.

Un hombre fue arrestado por perseguirle y amenazarle

De acuerdo con el citado medio, el altercado tuvo lugar en las inmediaciones de Marsh Farm, su nueva vivienda en Wolferton, el pequeño núcleo situado junto a la finca de Sandringham donde reside actualmente el hijo menor de la difunta reina Isabel II. El hombre estaba sentado en su coche cuando se percató de la presencia de Andrew Mountbatten-Windsor a unos 50 metros de distancia. Acto seguido, salió de su vehículo y se dirigió hacia el exmiembro de la realeza mientras le gritaba.

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El exduque de York, que iba acompañado por un miembro de su equipo de seguridad privada y se encontraba paseando a sus perros, corrió hacia su coche, aparcado cerca, y se alejó a toda velocidad mientras el sospechoso presuntamente intentaba perseguirlo corriendo. Una escena que tampoco gustó al vecindario y que generó mucha inquietud debido a la seguridad que suele rodear a los Windsor, especialmente tras la tensión generada en los últimos años cerca de las residencias reales.

Podría haber ocurrido otro altercado de este tipo que explicaría el golpe que podría haber recibido el expríncipe y que se produce en mitad del escándalo que le vinculó desde hace años con el magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicase una tanda de documentos donde aparecía su nombre hasta en varias ocasiones.