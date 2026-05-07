La policía británica ya ha arrestado al hombre bajo sospecha de alteración del orden público y posesión de un arma

Todo lo que implica el arresto del expríncipe Andrés: bajo custodia, registro de sus casas y una posible cadena perpetua

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Nuevo susto para el expríncipe Andrés. Tal y como se ha conocido en la tarde de este jueves, 7 de mayo, el hermano del rey Carlos III habría sido amenazado este pasado miércoles por un hombre encapuchado con pasamontañas cerca de su residencia en Sandringham.

La policía británica ya investiga el caso, que ha provocado una nueva alarma en torno a la seguridad del exmiembro de la familia real británica.

El incidente, adelantado por el diario británico 'The Telegraph', ha terminado con un arresto minutos después del suceso.

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Los detalles de la amenaza

De acuerdo al citado medio, el altercado tuvo lugar en las inmediaciones de Marsh Farm, su nueva vivienda en Wolferton, el pequeño núcleo situado junto a la finca de Sandringham donde reside actualmente el hijo menor de la difunta reina Isabel II.

El hombre estaba sentado en su coche cuando se percató de la presencia de Andrew Mountbatten-Windsor a unos 50 metros de distancia. Acto seguido, salió de su vehículo y se dirigió hacia el exmiembro de la realeza mientras le gritaba.

El exduque de York, que iba acompañado por un miembro de su equipo de seguridad privada y se encontraba paseando a sus perros, corrió hacia su coche, aparcado cerca, y se alejó a toda velocidad mientras el sospechoso presuntamente intentaba perseguirlo corriendo.

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"Se entiende que al exduque, que quedó conmocionado por el incidente, se le pidió que hiciera una declaración al respecto, al igual que a su guardaespaldas personal", añade el tabloide.

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La escena ha generado una oleada de inquietud en el vecindario debido a la seguridad que suele rodear a los Windsor, especialmente tras varios incidentes ocurridos en los últimos años cerca de las residencias reales.

El comunicado policial

La Policía de Norfolk ha confirmado oficialmente la intervención mediante un comunicado, en el que ha detallado cómo se desarrollaron los hechos y la actuación de los agentes.

"La policía fue alertada en Wolferton poco después de las 19:30 horas del miércoles tras recibirse una denuncia sobre un hombre que se estaba comportando de manera intimidatoria en el pueblo. Los agentes acudieron al lugar y el hombre fue arrestado bajo sospecha de alteración del orden público y posesión de un arma ofensiva. Fue trasladado al Centro de Investigación Policial de King's Lynn para ser interrogado y permanece bajo custodia", han señalado las autoridades.

Por el momento no han precisado públicamente cuál era el arma ofensiva encontrada ni el alcance exacto de la amenaza.

La investigación continúa abierta mientras el detenido permanece bajo custodia policial. Las autoridades británicas siguen tratando de esclarecer cuál era la intención del sospechoso y si existía un objetivo concreto relacionado con el expríncipe Andrés o con la finca real de Sandringham.

En plena polémica

Este altercado llega en plena polémica para el exduque de York. El escándalo que lo vincula desde hace años al fallecido magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein volvió a estallar a finales de 2025 tras la publicación de una nueva tanda de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El resultado: fotografías calificadas como "perturbadoras", correos con Epstein y una exposición mediática y política sin precedentes. Todo ello mientras el 'exroyal' fue despojado de sus títulos y se vio obligado a abandonar su antigua mansión y trasladarse a una nueva residencia sin el respaldo de su familia ni de la institución monárquica.

El pasado mes de febrero, permaneció detenido durante 11 horas en el marco de las investigaciones por sus lazos con el empresario. Después fue puesto en libertad, aunque la policía todavía investiga el asunto.