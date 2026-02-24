La reacción de las hijas de Andrés tras su detención por el caso Epstein

Las hijas de Andrés y Sarah han mantenido un perfil bajo porque un padre es un padre y una madre es una madre.

Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado la mañana del jueves 19 de febrero, día de su 66.º cumpleaños, en su domicilio en la finca Sandringham marcando un antes y un después en la Casa Real Británica. La imagen de su rostro desencajado en la parte trasera de un coche dio la vuelta al mundo. Mientras los medios hablaban de vergüenza, y también sacaban a relucir los contactos de Sarah Fergusson con Epstein, las hijas del hermano de Carlos III han permanecido alejadas de la polémica.

Ni Andrés y Sarah han sido ejemplos de conducta. Correos electrónicos del caso Epstein revelaron que la ex duquesa y Andrew Mountbatten-Windsor habían mantenido su estrecha amistad con este incluso después de que fuera condenado por primera vez por prostitución de menores. En algunos de ellos, Sara le pedía que la ayudara a pagar sus crecientes deudas, incluso pidiéndole que la empleara como asistente doméstica, ya que ella necesitaba dinero "desesperadamente".

El gobierno británico declaró este martes al Parlamento su disposición a publicar documentos relativos al nombramiento del príncipe Andrés como enviado comercial en 2001, apenas horas después de la detención del exembajador Peter Mandelson, también vinculado al caso Epstein y puesto en libertad bajo fianza este mismo lunes. Ambos fueron arrestadas y puestas bajo custodia policial, sospechosas de haber transmitido información económica sensible al financiero estadounidense y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Ante esta realidad, la princesa Eugenia, de 35 años, había mantenido un perfil bajo desde el arresto de su padre la semana pasada antes de ser fotografiada tomando un café mientras salía en Londres junto a su esposo, Jack Brooksbank , el martes 24 de febrero.

Tanto ella como su hermana, la princesa Beatriz , de 37 años, se han centrado en sus propios hijos. Aunque las imágeners de Eugene no demuestran a una persona excesivamente alterada, fuentes consultadas por People han dejado claro que ambas se encuentran desconsoladas ante los hechos que se van descubriendo, pero "un padre sigue siendo tu padre, y una madre sigue siendo tu madre".

En algunos de los correos electrónicos, Ferguson supuestamente hizo planes para llevar a sus hijas a almorzar con Epstein apenas cinco días después de que Epstein saliera de prisión tras cumplir 13 meses de prisión por solicitar prostitución a una menor y en otro parece hacer mención a la celebración de esa posible comida. "Nunca me ha conmovido tanto la amabilidad de una amiga como el cumplido que me hiciste delante de mis hijas", decía Sarah. "Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado". Ahora las hijas tendrán que convivir con el escarnio público de ambos.