Dos pilotos murieron tras el accidente de un jet privado Gulfstream G200 que intentaba realizar un aterrizaje de emergencia

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Dos pilotos fallecieron este domingo después de que un avión ejecutivo Gulfstream G200 se accidentara durante un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana. La aeronave había despegado con destino a Austin, Texas, cuando la tripulación reportó una emergencia y solicitó regresar al aeropuerto de origen, según informó Anadolu Agency (AA).

El avión quedó envuelto en llamas tras tocar tierra

De acuerdo con datos recogidos por Aviation Safety Network, el aparato siniestrado era un Gulfstream G200 de matrícula N318JF, una aeronave de aviación ejecutiva utilizada para vuelos privados, tras declarar la emergencia, la tripulación inició el procedimiento de retorno a La Romana, donde terminaría produciéndose el accidente.

Las imágenes difundidas en redes sociales y recogidas posteriormente por el medio 'The Independent' muestran cómo la aeronave logra tomar tierra antes de comenzar a desplazarse de forma inestable por la pista, segundos después, el aparato se desintegra progresivamente hasta quedar envuelto en una gran bola de fuego. El accidente provocó la muerte de los dos tripulantes que viajaban a bordo, según las informaciones disponibles hasta el momento, no había pasajeros en el avión cuando se produjo el siniestro.

Identifican a los pilotos fallecidos

Las víctimas eran Erick Javier Diago y Rudy Ghazal, los dos pilotos que operaban la aeronave en el momento del accidente, los servicios de emergencia acudieron rápidamente a la zona del siniestro, aunque la magnitud del incendio dificultó las labores de intervención tras el impacto. Las autoridades aeronáuticas dominicanas han abierto una investigación para determinar qué provocó la emergencia que obligó a la tripulación a regresar al aeropuerto y cuáles fueron las circunstancias exactas que desembocaron en el accidente durante el aterrizaje.

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Por el momento, no se han hecho públicas conclusiones preliminares sobre las causas del siniestro. Los investigadores analizarán las comunicaciones entre la tripulación y la torre de control, así como el estado de la aeronave y los restos recuperados tras el accidente.