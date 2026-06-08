La periodista rebatió la tesis de Trump que hubo fraude en las elecciones de 2020

El presidente Donald Trump interrumpió una tensa entrevista en el programa “Meet the Press” del canal estadounidense 'NBC'

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Donald Trump ha interrumpido una tensa entrevista con la periodista de la NBC, Kristen Welker a la que llamó “deshonesta y estúpida”, en el programa “Meet the Press”. La conocida comunicadora cuestionó las afirmaciones del republicano que insistió en que hubo fraude electoral en el recuento de votos en California, en 2020 cuando llegó el demócrata Joe Biden a la presidencia de EEUU. Sus preguntas desataron la ira de Trump que tras insultarla la dejó plantada.

El presidente de EEUU hablaba de las elecciones primarias en California, y señaló que se “están haciendo trampa en las elecciones”. A un cierto punto interrumpió a la presentadora del programa de la cadena televisiva después de que ella le preguntara si tenía pruebas que respaldaran sus afirmaciones de fraude electoral en el conteo de votos Trump le respondió que “todo lo que uno tiene que hacer es mirar” y “escuchar a la gente”.

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Kristen Welker, con tablas suficientes en el arte de la entrevista, volvió a pedirle pruebas del supuesto fraude y repitió que el proceso de conteo de votos que dura varios días es habitual en California porque se hace de forma manual.

Donald Trump reiteró el supuesto fraude argumentando que no es normal contar los votos cinco días después del día de las elecciones, y ya como es habitual en sus ataques contra los medios contestó a Kristen Welker que “son deshonestos, igual que tú eres deshonesta, tu prensa es deshonesta y ‘Meet the Press’ es deshonesto”.

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Trump defiende a los asaltantes del Congreso: "Merecen una indemnización"

A pesar de los llamados de la periodista a continuar la entrevista, el presidente la interrumpió definitivamente. “Lo siento. Demos por terminada la entrevista porque ya he tenido suficiente. Gracias, querida. Que la pases bien”, dijo Trump en tono condescendiente antes de abandonar la sala.

La entrevista fue organizada en una granja y emitida este domingo 7 de junio, durante la visita del presidente de EEUU a Wisconsin antes de las elecciones de mitad de mandato, un estado decisivo para ambos partidos.

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Durante la entrevista Trump defendió a los manifestantes que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, asegurando que recibieron un trato injusto por parte de la justicia y merecen una indemnización.

“Si fuera por mí, les pagaría el dinero que se merecen”, se reafirmó Trump. “Personalmente, creo que el fondo contra la politización es una gran idea, y muchos otros republicanos también lo creen. Hay que conseguir que se apruebe”, agregó en defensa de crear un fondo contra la “politización de la justicia”, dotado con 1.776 millones de dólares, para compensar a aquellos que, según él, han sido investigados por el Departamento de Justicia por apoyarlo a él, como los asaltante del Capitolio.

El Departamento de Justicia ha confirmado al Congreso que la Administración de Trump, finalmente ha retirado la idea de crear este fondo, tras las críticas que ha provocado en los ambientes judiciales, pero también dentro del Partido Republicano.