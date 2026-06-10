El nuevo alcalde, Emmanuel Grégoire, ha anunciado la suspensión de 132 animadores, 52 por abusos sexuales a menores

Francia revisará 70.000 denuncias de abuso infantil tras el asesinato de una niña de 11 años a manos de un depredador sexual

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El nuevo alcalde de París, Emmanuel Grégoire, anunció este martes la suspensión de 132 animadores de actividades extraescolares en la capital francesa, de los que 52 son sospechosos de haber cometido abusos sexuales a menores.

En una visita a una escuela parisina, el socialista Grégoire dio este nuevo balance provisional en un momento en el que proliferan las denuncias contra los trabajadores de las extraescolares, que en todo París se estiman entre 5.000 y 6.000 para unos 130.000 menores.

Hasta el momento, pocos casos de animadores acusados de abusos han llegado a los tribunales, después del estallido del escándalo a finales de 2025. El más reciente fue el 26 de mayo, cuando un hombre de 36 años fue juzgado por agresiones a tres menores y la Fiscalía pidió contra él tres años de cárcel -uno de ellos en firme con brazalete electrónico-.

Grégoire sustituye a la hispano-francesa Anne Hidalgo

Grégoire, elegido alcalde en marzo pasado en sustitución de la hispano-francesa Anne Hidalgo, anunció el pasado abril un plan cifrado en 20 millones con la meta de mejorar los procesos de contratación de los animadores de las actividades extraescolares, que en París dependen del Gobierno local y no del nacional.

Asimismo, ese plan busca establecer nuevos protocolos para evitar que los niños estén solos con los monitores, y agilizar la recogida de denuncias, tanto de los padres como de los propios menores.

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El escándalo de las actividades extraescolares en París tiene lugar en un momento en el que Francia está conmocionada por la muerte de Lyhanna, una niña de once años, en un presunto caso de asesinato cuyo principal sospechoso es Jérôme Barella, que había sido objeto de varias denuncias y alertas previas que fueron archivadas o estaban en curso.