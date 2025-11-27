Podrán incorporarse voluntariamente al Ejército de Francia jóvenes de ambos sexos de entre 18 y 19 años

El servicio militar vuelve a ser una realidad de la que cada vez se habla más en Europa. Francia ha sido la última en sumarse a una variante 'light' de la mili, como se conoce en España a este periodo de formación en el Ejército. Presidente Emmanuel Macron ha anunciado un nuevo servicio nacional voluntario que busca tener una cantidad de efectivos preparados en caso de conflicto. Toda la información de la periodista Laia Forés.

El presidente de Francia ha informado de un "nuevo servicio nacional" a partir del verano de 2026, dirigido a jóvenes de ambos sexos, de entre 18 a 19 años, que serán seleccionados durante una "jornada de movilización". Los voluntarios, hombres y mujeres, serán seleccionados teniendo en cuenta su motivación y las necesidades de las fuerzas armadas para participar en una formación militar de 10 meses de duración.

El primer mes se dedicará a una "formación inicial" centrada en "los rudimentos de la vida militar y el manejo de las armas". El resto del tiempo los reclutas prestarán servicio durante nueve meses en una unidad militar, "sirviendo únicamente en territorio nacional", y sus servicios serán remunerados con 800 euros.

En un primer momento, al servicio militar voluntario galo se incorporarán 3.000 jóvenes, que deberían aumentar a 10.000 en 2030 y, "en función de la amenaza", 50.000 en 2035, según ha explicado Macron en un discurso en el cuartel de Varces, en los Alpes franceses.

"La juventud aspira a la libertad y tiene sed de compromiso", ha asegurado el presidente de Francia antes de defender que la creación de este "servicio nacional" se enmarca en una tendencia general en el viejo continente a causa del contexto político que vive Europa ha reivindicado Macron, consciente de que puede ser una decisión delicada y que puede generar polémica.

"En un momento en que todos nuestros aliados europeos avanzan frente a una amenaza que pesa sobre todos nosotros, Francia no puede permanecer inmóvil", subrayó Macron. "Necesitamos la movilización de la nación para defenderse, no contra tal o cual enemigo, sino para estar preparada y para ser respetada".

Macron aclara que el nuevo servicio militar no es "para "enviar a nuestros jóvenes a Ucrania"

Emmanuel Macron este martes ha tenido que aclarar que el nuevo servicio militar voluntario no se hace para "enviar a nuestros jóvenes a Ucrania".

Una aclaración que ha llegado pocos días después de la polémica provocada por la advertencia del jefe del Estado Mayor de la Defensa sobre las amenazas rusas y el riesgo de conflicto abierto. Fabien Mandon había dicho que Francia debe estar dispuesta a "aceptar perder a sus hijos".

En España, el servicio militar obligatorio terminó en 2001, aunque el Gobierno puede movilizar a jóvenes de 19 a 25 años en caso de emergencia nacional como reservistas obligatorios, según establece la ley de la carrera militar; los reservistas voluntarios también pueden ser convocados en estos supuestos, siempre que tengan entre 18 y 58 años.