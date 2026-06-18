El ministro de Exteriores ucraniano pide a los ciudadanos rusos que exijan a Putin el fin de la guerra tras una nueva oleada de drones sobre Moscú

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El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha instado este jueves a los ciudadanos rusos a presionar al presidente, Vladimir Putin, para que ponga fin a la guerra, después de la oleada de drones lanzados por Kiev contra Moscú.

"Vuestro país ha iniciado una guerra de agresión"

En un mensaje difundido en redes sociales, el jefe de la diplomacia ucraniana se ha dirigido directamente a la población rusa para responder a una de las preguntas que, según él, se hacen muchos habitantes de la capital.

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"Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los moscovitas esta mañana es: '¿Qué está pasando?'. Yo puedo responder. Vuestro país ha iniciado una guerra de agresión contra el nuestro. Lleva años matando a nuestra gente", ha afirmado. En este sentido, Sibiga ha asegurado que, una vez los ciudadanos rusos "saben lo que está pasando", deben "preguntarle a Putin cuándo tiene previsto ponerle fin".

Rusia asegura haber derribado 180 drones

Las declaraciones del ministro llegan después de que Rusia denunciara una nueva oleada de ataques contra Moscú. Las autoridades rusas han afirmado haber derribado unos 180 drones, aunque uno de los objetivos alcanzados ha sido una refinería situada a las afueras de la capital.

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Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha enmarcado la ofensiva dentro de las llamadas "sanciones de largo alcance" impulsadas por Kiev y ha destacado que se trata del segundo ataque contra una refinería de Moscú en lo que va de semana.

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Con esta estrategia, Ucrania busca aumentar la presión sobre Rusia golpeando infraestructuras clave y trasladando las consecuencias del conflicto al interior del país, mientras la guerra continúa sin visos de una solución inmediata.