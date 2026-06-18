El acuerdo de paz firmado por Trump tiene 14 puntos e incluye la reapertura del estrecho de Ormuz

Macron defiende el acuerdo de EEUU e Irán: "Es bueno aunque no resuelve todo inmediatamente"

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Estados Unidos e Irán han firmado el memorando de entendimiento que pone fin a la guerra, iniciada por Washington hace 200 días. Donald Trump ha estampado su firma en el documento en el Palacio de Versalles, mientras que Teherán lo ha hecho electrónicamente, aunque la validez es la misma y desde este miércoles ha entrado en vigor con el beneplácito de los líderes europeos, presentes en la Cumbre del G7.

Al presidente de EEUU le gustan los cambios de guion y eso ha hecho. De forma sorpresiva ha firmado el memorando para pausar el conflicto iniciado por él mismo y junto a su aliado Netanyahu. Luego, salió a anunciarlo a voces siguiendo su habitual talante: "Lo hemos hecho, ya está firmado".

La elección del lugar no es casual y el lujoso escenario de Versalles está cargado de simbolismo, porque en este mismo palacio se firmó el pacto que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Tras la firma de Washington e Irán queda en el aire el acto que estaba previsto para celebrar esta firma este jueves.

Todo ha sido buena sintonía tras meses de enfrentamientos y tensiones, pero un Donald Trump eufórico celebraba el acuerdo con Irán asegurando que "hemos evitado que tengan un arma nuclear" y el resto del mundo, el fin de la crisis comercial provocada en Ormuz.

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Además, Irán podrá volver a vender petróleo y Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a desarrollar un fondo de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán mediante la descongelación de sus activos. Trump ha dejado claro que todo el acuerdo va vinculado al abandono del programa nuclear iraní.

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El pacto firmado por Estados Unidos y el régimen de los ayatolás admite que el programa de misiles balísticos iraní queda al margen del acuerdo deben tener algunos otros los tienen" y deja claro que el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu tendrá que moderarse en el Líbano. De hecho, Trump reconocía las diferencias que han mantenido por los excesos de su aliado israelí. "Hemos tenido alguna disputa sobre el el Líbano y le he dicho: " Puedes hacerlo un poco más suave, Bibi".

Después ha insinuado que si no lo hace, Siria también podría encargarse de Hezbolá. "Si no se resuelve en 60 días", Trump, ha amenazado: "Volveremos a bombardear".

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EEUU y Europa acuerdan resolver el conflicto en Ucrania

El republicano que quiere pasar la página de Irán cuanto antes, ha recobrado el interés por mediar en Ucrania. Aseguró que ha vuelto a hablar con Putin y con se reunió con Zelenski. Después hizo su conclusión pública: "Los dos quieren hacer algo pero no saben cómo hacerlo".

El anfitrión del G7, el presidente de Francia, Emmanuel Macrón ha ido un poco más allá y ha reclamado a Rusia la devolución de los territorios a Ucrania.

Pese a los desencuentros del último año, Trump parece respaldar la posición de Europa y la declaración final del G7 reconoce la integridad de todo el territorio ucraniano. Macrón ha rebautizado este cambio como "el momento Evian" porque "Ucrania ha resistido más de lo que esperábamos y Rusia está en una posición difícil".

"Los ucranianos tienen que ser los que discutan sobre su territorio y el presidente Trump ha dicho muy claramente que tenemos que tomar una línea más dura" respecto a Rusia.