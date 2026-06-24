Claudia Barraso 24 JUN 2026 - 19:39h.

Un revisor multó al dueño de Plume por no haber sacado billete a su perrita en una estación de Francia

Hasta 750€ por no recoger los excrementos del perro: ya se están aplicando las primeras sanciones

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Mickaël lleva años viajando con su perro sin que nadie le haya dicho nada y sin haber recibido una multa por meter a su mascota en distintos medios de transporte hasta que llegó a una estación de Francia y un trabajador de seguridad le sancionó con 35 euros por no haber sacado billete al animal.

En Francia, en los trenes de larga distancia, es obligatorio que los dueños de los perros saquen un billete a sus mascotas, siempre y cuando pesen más de seis kilos. Su amigo, Plume, ha viajado con él a muchas partes del mundo y no había tenido problema hasta ahora, que ha contado la incómoda situación que vivió con un revisor en una estación de Francia.

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En declaraciones para el medio ‘Le Parisien’, explicó que “muy a menudo viajo a todas partes con mi perro Plume, especialmente en trenes, por eso estoy muy atento a las normativas respecto a los animales para poder viajar tranquilo con su border collie, una perrita de siete años que es muy educada, sociable y que nunca ha sido un problema”.

La explicación de su dueño al recibir la multa

“Me sigue a todas partes, soy puntos y viajo por diferentes partes de Francia solo en transporte público, siempre acompañado de ella”, pero cuando llegó a una estación de Francia, se encontró con que un revisor le pidió el billete de su perro. El joven se quedó en blanco cuando el trabajador de seguridad le informó que para este tipo de trayectos tendría que haber sacado una entrada a su perro, que pesa más de seis kilos y que, por tanto, era considerado como un pasajero más.

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Aunque la arista intentó reclamar la sanción de 35 euros que le pusieron a su perro por no tener billete, diciendo que otras veces había viajado con él y que nunca le habían pedido el billete, el trabajador le mostró la normativa donde indicaban que era necesario que Plume tuviese su propio billete y no le quedó más remedio que pagar la multa.