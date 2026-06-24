"A mí lo que me interesa saber es cuánto paga usted o su partido. ¿Cuánto paga? En fin, usted es el adalid de la transparencia"

Pedro Sánchez niega que exista corrupción generalizada y asegura que la pregunta no es si deben continuar sino "cómo no vamos a continuar"

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Pedro Sánchez y Feijóo se han ido calentando. Y al terminar el debate, se estaban esperando en la sesión de control. El líder del PP ha sorprendido a Sánchez cambiando su pregunta y le ha interrogado sobre si declara sus impuestos centrándose en sus viajes al extranjero. El presidente ha ido también a lo personal, aludiendo a un supuesto chalet en el barrio más rico de España, El Viso, de Madrid.

"A mí lo que me interesa saber es cuánto paga usted o su partido. ¿Cuánto paga? En fin, usted es el adalid de la transparencia", ha dicho Sánchez a Feijóo en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, que se ha celebrado después de más de cinco horas de debate sobre las investigaciones judiciales que rodean al Gobierno.

Feijóo ha preguntado a Sánchez si ha hecho ya la declaración de la renta. Entonces, el jefe del Ejecutivo le ha replicado: "Si quiere, hoy mismo, yo la presento con usted, la hacemos pública y así nos enteramos de cuánto paga usted o su partido por el alquiler de la vivienda que tiene en el Viso".

El jefe de la oposición ha dicho después que no le preguntaba porque "sospeche que tiene algo sin declarar", "aunque no estaría de más que lo repase", poniendo el foco en sus numerosos viajes al exterior.

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"Yo se lo pregunto porque estos días los españoles estamos cumpliendo con nuestras obligaciones con Hacienda y Hacienda no ha cumplido con sus obligaciones en los últimos tres años. Todos sabemos que esta pregunta debería ser la última pregunta de la legislatura, no la última pregunta del período de sesiones", ha dicho Feijóo, para recordar que los últimos Presupuestos de Sánchez fueron cuando Joe Biden era presidente de EEUU y el Papa Francisco estaba en el Vaticano.