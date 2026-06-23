La defensa de Zapatero trata de eludir su responsabilidad cuestionando la reutilización del material de una investigación en EEUU de 2018

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José Luis Rodríguez Zapatero ha intentado desviar algunas de las pruebas que le señalan en la 'Operación Tíbet', como el chat del empresario venezolano Rodolfo Reyes, uno de los mayores accionistas de la aerolínea, una conversación que contiene buena parte de los indicios que apuntan con el dedo al expresidente socialista, ya que sugieren que Zapatero medió en el fraudulento rescate de la aerolínea.

Todo empezó cuando las autoridades estadounidenses empezaron a investigar en 2018 a los empresarios venezolanos tras tener sospechas de que estaban blanqueando fondos de Venezuela. Rodolfo Reyes fue detenido en el aeropuerto en 2021 y entonces, registraron su teléfono y salió el nombre del expresidente español, pero no ha sido hasta cinco años después que Estados Unidos mandó todo el material a España al saber que había una investigación abierta relacionada con estos empresarios.

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Una de las estrategias de la defensa de Zapatero es dudar que cómo se ha custodiado el material todo este tiempo y por parte de las investigaciones, las conversaciones con del venezolano son una pieza clave para acusar al socialista de cobrar una comisión por su influencia en el rescate a Plus Ultra. Entre esos mensajes, Reyes, decía si "podían pedir ayuda a Zapatero: "Tema lobby político", escribía en el chat. Ramon Gordils, le contestaba "yo busco cómo llegarle a ZP".

La celebración de los empresarios al conseguir el rescate

"Manuel es la pieza de ZP en Venezuela. "Escríbele de parte de Ramón" decía Rodolfo Reyes y le contestaba "aunque sea pagando un poquitín" Julio Martínez Sola. Y el empresario confirmaba lo que intentaron conseguir tanto tiempo: "Acaba de hacerse el puente con ZP. Julio habló con ZP 11 minutos".

Este miércoles la defensa de Zapatero avisa de que pueden recurrir a una posibilidad de nulidad porque no hay control judicial, no hay trazabilidad ni cadena de custodia de ese material obtenido en Estados Unidos y más del intercambio de contenido de Policía americana a Policía española y busca más nulidades en otros móviles incautados en España, como el del abogado que actuaba de intermediario para la trama.

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"Necesitamos llegar a las ayudas", decía Reyes y "Tocamos Ábalos". Que llegue de varias vías para el juez", contestaba Manuel Palomero Para el juez que instruye el caso de Plus Ultra, las conversaciones demuestran que las dos vías confluyeron en una reunión en el Ministerio de Transportes y la trama lo celebró: "Nuestro pana Zapatero detrás", decían emocionados de haber conseguido su objetivo y la supuesta mediación del expresidente.

Lo que intenta el equipo de Zapatero es poner en duda esa autorización de la Fiscalía de Anticorrupción que permitió reutilizar el material contra él, alegando que eran documentos de otra investigación distinta que se inició en Suiza y Francia porque el dinero del rescate se utilizó para blanquear actividades ilícitas y no para reflotar la compañía aérea como se pensaba.