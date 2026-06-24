Se espera un nuevo choque entre Sánchez y Feijóo

Zoe Armenteros 24 JUN 2026 - 08:17h.

Sánchez pondrá en valor la situación económica de España y las medidas sociales aprobadas durante su mandato

Felipe González pide que Sánchez asuma su "responsabilidad política" ya sea "dimitiendo o convocando elecciones"

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El jefe del Gobierno reivindicará este miércoles su gestión ante el pleno del Congreso con motivo de su comparecencia por los casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno, que han llevado al PP a exigir su dimisión y a sus socios de investidura a que dé todas las explicaciones necesarias. Pedro Sánchez, intervendrá sin límite de tiempo, mientras que los representantes de cada grupo parlamentario, tendrán 15 minutos para preguntar y argumentar sus posiciones.

El presidente del Gobierno después de las preguntas podrá responderles y estos, a su vez, tendrán una nueva oportunidad de intervención, esta vez de cinco minutos.

La citación del juez Peinado a Begoña Gómez en los juzgados para la entrega de su pasaporte coincidentemente será este mismo miércoles a las 18.00.

Sánchez pondrá en valor la situación económica de España y las medidas sociales que se han aprobado durante su mandato, según han informado fuentes del Ejecutivo.

La petición de comparecencia fue planteada por el propio Gobierno y por los grupos de ERC y mixto, para dar cuenta de su posición ante últimas investigaciones judiciales como las relativas a la exmilitante socialista Leire Díez y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.