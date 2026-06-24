Pedro Sánchez abanderará su gestión ante el Congreso frente a las críticas por las causas judiciales al PSOE
Sánchez pondrá en valor la situación económica de España y las medidas sociales aprobadas durante su mandato
Felipe González pide que Sánchez asuma su "responsabilidad política" ya sea "dimitiendo o convocando elecciones"
El jefe del Gobierno reivindicará este miércoles su gestión ante el pleno del Congreso con motivo de su comparecencia por los casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno, que han llevado al PP a exigir su dimisión y a sus socios de investidura a que dé todas las explicaciones necesarias. Pedro Sánchez, intervendrá sin límite de tiempo, mientras que los representantes de cada grupo parlamentario, tendrán 15 minutos para preguntar y argumentar sus posiciones.
El presidente del Gobierno después de las preguntas podrá responderles y estos, a su vez, tendrán una nueva oportunidad de intervención, esta vez de cinco minutos.
La citación del juez Peinado a Begoña Gómez en los juzgados para la entrega de su pasaporte coincidentemente será este mismo miércoles a las 18.00.
Sánchez pondrá en valor la situación económica de España y las medidas sociales que se han aprobado durante su mandato, según han informado fuentes del Ejecutivo.
La petición de comparecencia fue planteada por el propio Gobierno y por los grupos de ERC y mixto, para dar cuenta de su posición ante últimas investigaciones judiciales como las relativas a la exmilitante socialista Leire Díez y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Se espera un nuevo choque entre Sánchez y Feijóo
Los analistas creen que Sánchez y Feijóo protagonizará un nuevo choque, en el que el líder del PP reclamará el adelanto electoral ante los casos judiciales que cercan al PSOE. El presidente del Congreso, sin embargo, este martes, ha reivindicado mantenerse en La Moncloa "pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino".
El presidente del Gobierno hará una comparececencia sin límite de tiempo
Los representantes de cada grupo parlamentario dispondrán de 15 minutos para hacer preguntas, argumentar y cualquier otro. Se organiza de mayor a menor representación, que cerrará el Grupo Socialista.
Begoña Gómez, citada este miércoles en el juzgado de Plaza de Castilla para entregar su pasaporte
La comparecencia de Sánchez había sido fijada antes de que se conociera la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar este miércoles a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno para entregar su pasaporte en el juzgado de Plaza de Castilla, una decisión del que la defensa de la investigada ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que se anule al entender que no hay ningún riesgo de fuga.
Sánchez comparece en el Congreso con el PSOE cercado por las causas judiciales
El presidente del Gobierno dará este miércoles la cara por los casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno, que han llevado al PP a exigir su dimisión. Sánchez tratará de asegurar a sus socios de investidura que le han exigido todas las explicaciones necesarias.