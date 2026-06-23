Esperanza Calvo 23 JUN 2026 - 16:06h.

El 'Incel' es una peligrosa corriente ideológica basada en el odio a las mujeres: el segundo ataque en Canadá de este tipo

Tres muertos, entre ellos el presunto autor del ataque, en un tiroteo en el barrio judío de Montreal

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Canadá sigue conmocionado tras el tiroteo masivo que se produjo en uno de los barrios de Montreal, donde suele destacar la tranquilidad hasta que un atacante hizo cundir el pánico al abrir fuego contra múltiples personas, entre las que han perdido la vida por lo menos tres, incluido el agresor.

El hombre iba vestido de camuflaje y publicó horas antes un manifiesto de corte misógino. El lugar donde se produjeron los hechos, a plena luz del día, destaca por la paz que se respira en el ambiente y por la multiculturalidad que hay, pero un tiroteo que ha dejado tres muertos, un policía, un civil y el propio atacante, ha dejado a los vecinos en estado de shock.

De hecho, es la primera vez en 24 años que un agente es asesinado en esta ciudad al tratar de acabar con el hombre que abrió fuego en mitad de la calle. Las primeras investigaciones apuntan a que fue un ataque planeado mientras siguen analizando un manifiesto de más de 100 páginas que creen que podría haber escrito el agresor.

Qué es el Incel, la corriente misógina

Todas las páginas sigue una corriente misógina 'Incel' que sigue consiguiendo adeptos, especialmente entre los hombres que dicen sentirse rechazados por las mujeres y las culpan de todas sus desgracias. No es la primera vez que esta ideología sin sentido se cobra la vida de más personas, sino que en otro lugar de Canadá se produjeron otros asesinatos en masa.

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En 2018, cundió también el pánico cuando un conductor, que se identificaba como 'incel' es decir, un hombre movido por el odio a las mujeres. Este individuo cogió su vehículo, comenzó a acelerar por una calle abarrotada de gente y, tras subirse a la acera, acabó con la vida de decenas de personas.

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Aunque las investigaciones todavía continúan abiertas y tratando de esclarecer lo ocurrido, todo apunta a que el ataque estaría relacionado con este movimiento y que el hombre fallecido, sería un adepto más a esta ideología peligrosa que sigue sumando muertes.