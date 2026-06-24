La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha recurrido la medida cautelar

Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que anule la retirada del pasaporte dictada por el juez Peinado al considerar que no hay riesgo de fuga

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MadridBegoña Gómez está citada en la tarde de este miércoles, a las 18:00 horas, en el juzgado que dirige el juez Juan Carlos Peinado para entregar su pasaporte, una medida cautelar que le impuso y que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Concretamente, el magistrado, que la investiga desde abril de 2024, dictó el pasado sábado un auto en el que la enviaba a un juicio con jurado popular, al igual que a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, acordando al mismo tiempo como medidas cautelares para las dos primeras la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

Las defensas de Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, recurren las medidas cautelares

Las defensa de Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, recurrieron las medidas ayer ante la Audiencia de Madrid, órgano que tiene pendiente varios recursos contra decisiones de Peinado.

Al margen de este en concreto, el juez citó a las dos investigadas este miércoles para "notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre" y les instó a comunicar si "tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".

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A ese respecto, Cristina Álvarez se adelantó y ya lo hizo ayer. Begoña Gómez debe hacerlo hoy en la que será la quinta vez que acude a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde normalmente accede por el garaje por motivos de seguridad y se espera que este miércoles suceda lo mismo.

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Se trata de una diligencia muy rápida que suele realizarse ante el letrado de la administración de la Justicia, informan las fuentes.

El posible expediente al juez Juan Carlos Peinado del Consejo General del Poder Judicial

Para argumentar el porqué de esas medidas -adoptadas a petición de las acusaciones populares que dirige Hazte Oír-, el juez adujo un riesgo de fuga, siendo que en este punto, en lo que ha desatado controversia, dejó ver que en ello podrían colaborar los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno, miembros de la Policía Nacional.

Esta afirmación, concretamente, le granjeó muchas críticas de sindicatos policiales y la "más enérgica queja" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el Consejo General del Poder Judicial. De hecho, el lunes el propio CGPJ ordenó al Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo valorar si Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave con esas palabras