El ciudadano alemán, de 85 años, permanecía bajo custodia del ICE desde agosto de 2025 tras ser detenido en la frontera con México

Una pareja recibe hasta 21 latigazos en Indonesia por publicar un vídeo besándose (sin estar casados) en TikTok

Compartir







Un ciudadano alemán de 85 años ha fallecido mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), después de haber sido detenido en agosto de 2025 acusado de intentar entrar de forma irregular en el país a través de la frontera sur, en el estado de Texas. El fallecido, identificado como Adrian Andreas Florian, murió en Harlingen, en Texas, donde permanecía ingresado desde el pasado noviembre debido a diversos problemas de salud.

Según ha informado el ICE, el hombre sufría problemas estomacales, deterioro cognitivo e hipertensión. Los médicos certificaron su fallecimiento el 24 de junio, mientras que la autopsia continúa pendiente de realizarse. Poco después de su detención, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) inició los procedimientos judiciales correspondientes por su presunta entrada irregular en el país.

PUEDE INTERESARTE Aumentan un 30% las muertes en Francia durante la ola de calor

El ICE ha confirmado además que los familiares del fallecido ya han sido informados de su muerte.

La respuesta del ICE

Tras el fallecimiento, la agencia ha defendido la atención prestada a las personas bajo su custodia y ha asegurado que mantiene su compromiso de garantizar "entornos seguros, protegidos y humanos" para los detenidos.

El organismo ha subrayado que todas las personas ingresadas en sus centros reciben una evaluación médica en las primeras 12 horas y ha insistido en que "en ningún momento durante la detención se le niega la atención de emergencia a un extranjero detenido". El caso se produce después de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reclamara recientemente a las autoridades estadounidenses la adopción de medidas urgentes para evitar nuevas muertes en los centros de detención del ICE.

Según Naciones Unidas, al menos 18 personas han fallecido este año mientras permanecían bajo custodia de la agencia, una cifra que el organismo considera "alarmante" y que ha reavivado el debate sobre las condiciones en estos centros de detención.