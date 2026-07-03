El pequeño no dudó en lanzarse a salvar a su hermano de un año y ha sido reconocido por la Oficina del Sheriff del Condado de Johnson

El niño rescatado en la presa de Baños de Cerrato "estaba agarrado a una rama mientras sujetaba el cuerpo de su madre"

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En Texas, Estados Unidos, hay un niño de siete años que está siendo aplaudido y reconocido por su extraordinaria valentía después de salvar a su hermano pequeño de uno de ahogarse.

Fue el domingo 21 de junio cuando los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Johnson respondieron a una llamada en Ketron Road, en Burleson, tras recibir informes de que un niño de un año había sido encontrado inconsciente en una piscina residencial.

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Cuando llegaron los agentes y los servicios de emergencia, comenzaron de inmediato a prestarle primeros auxilios a la niña, que fue identificado como Liam. El personal de emergencias logró estabilizarlo antes de trasladarlo al Centro Médico Infantil Cook. Se espera que se recupere por completo.

"En momentos de crisis, incluso los adultos pueden paralizarse bajo presión"

Durante la investigación, los agentes lograron saber que el hermano mayor de Liam, Patrick, fue el primero en encontrarlo en la piscina. Sin dudarlo, Patrick, de siete años, sacó a su hermano pequeño del agua, alertó a su madre de la emergencia y corrió a casa de un vecino para pedir ayuda, según informaron los agentes.

El teniente Keven George afirmó que la rápida respuesta de Patrick resultó fundamental durante la emergencia. “En momentos de crisis, incluso los adultos pueden paralizarse bajo presión”, declaró el policía. “Patrick hizo todo lo contrario. Se mantuvo concentrado, actuó con urgencia y demostró un nivel de valentía, lucidez y determinación muy superior a su edad”.

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En reconocimiento a su valentía, los agentes propusieron a Patrick para recibir la Mención Honorífica del Sheriff. La nominación se presentaría en su próxima reunión y, de ser aprobada, recibirá un pin y un premio por su heroísmo.

"Toda la familia de la Oficina del Sheriff está increíblemente orgullosa de Patrick", dijo la agencia. "Su altruismo, valentía y amor por su hermano pequeño son un poderoso recordatorio de que los héroes vienen en todas las edades y tamaños".