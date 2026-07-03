La Generalitat de Cataluña ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente al incendio del Empordà.

Avanza sin control el incendio en la Bisbal d'Empordà, Girona: el fuego se inició por una radial y ha confinado a 150 niños de una casa de colonias

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El incendio que avanza sin control y avivado por la tramontana. Ha quemado por el momento unas 750 hectáreas de masa forestal y ha obligado a confinar a unas 12.000 personas en varios municipios de la Costa Brava, en Girona, donde otro fuego originado en Vilavenut afecta a terrenos agrícolas.

La Generalitat de Cataluña ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente al incendio del Empordà, que ha comenzado en La Bisbal d'Empordà por un trabajo mecánico en una carretera, según la hipótesis que barajan los Agentes Rurales.

El presidente catalán, Salvador Illa, que en breve prevé hablar directamente con la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha alertado de las "dimensiones importantes" del incendio y ha pedido a los ciudadanos que hagan un caso "estricto" a las indicaciones de las autoridades.

En este sentido, la Generalitat ha pedido a los vecinos del área metropolitana de Barcelona que pospongan los desplazamientos hacia el Baix Empordà, el Gironès y el Pla de l'Estany para facilitar las labores de extinción de los incendios forestales activos en Girona.

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Miles de ciudadanos confinados

El fuego de La Bisbal, que ha entrado en el macizo de les Gavarres y sigue activo y sin control, ha generado una gran humareda, por lo que Protección Civil ha ordenado el confinamiento preventivo de los municipios de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera y Santa Cristina d'Aro, lo que afecta a unas 12.000 personas.

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No obstante, Protección Civil calcula que unas 40.000 personas han recibido las alertas al móvil Es-Alert pidiendo el confinamiento, en este caso debido a la ubicación de las antenas de telefonía que las replican.

Entre los confinados se encuentra una casa de colonias de verano con 150 menores, que se encuentran todos bien.

Se da la circunstancia de que en la provincia de Girona hay otro incendio activo, en este caso en Vilavenut (Girona), por el cual Protección Civil ha ordenado el confinamiento de la población de los núcleos de Vilavenut (Fontcoberta) y Palol de la Farga (Cornellà del Terri), con envío a los vecinos de alerta telefónica.

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Más de medio centenar de dotaciones operativas

Los Bomberos han activado más de medio centenar de dotaciones, once de ellas aéreas, para luchar contra el fuego de La Bisbal, que evoluciona empujado por la tramontana y provoca varios focos secundarios.

El fuego, que se ha declarado a las 09:17 horas, avanza por les Gavarres, un macizo que acumula una importante carga de masa forestal, según alertan los alcaldes de los municipios afectados. La previsión en cuanto a viento es que este mismo viernes cambie de tramontana a marinada, la brisa que procede del mar y que cambiaría la orientación del fuego.

Ante esta probable situación, los bomberos trabajan en el flanco derecho de la columna principal, que se inclina sobre las poblaciones costeras, para que no crezca cuando se produzca ese cambio de viento.

Otro incendio en Vilavenut

En cuanto al incendio de Vilavenut, el aviso se ha producido a las 12:36 horas y por el momento avanza por campos agrícolas. Aquí trabajan tres medios aéreos y diecisiete terrestres, con la ayuda de tractores de la zona, movilizados para labrar el terreno y evitar la propagación de las llamas. Debido a estos incendios se han tenido que cortar la C-66 en Palafrugell, la GI-513 entre Cornellà del Terri y Vilademuls, la GI-660 de la Bisbal d’Empordà a Calonge, la GIV-5132 de Banyoles a Vilademuls y la GIV-6612 de Llagostera a Calonge.