Gonzalo Barquilla 03 JUL 2026 - 18:50h.

Albert Santamaria fue admitido para ascender a cabo en octubre y apareció como 'No apto' 10 días antes de fallecer, el 9 de febrero

Carme, la 'viuda negra de Manresa', habría envenenado a Albert durante semanas: sufrió un extraño episodio poco antes de morir

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Albert Santamaria, el bombero de 46 años presuntamente asesinado por su pareja, Carme, afrontaba el pasado otoño en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Miembro del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de los Bombers de la Generalitat, enfermero de formación y deportista habitual, había sido admitido oficialmente en el proceso selectivo para ascender a cabo. Nada hacía presagiar el desenlace que actualmente investigan los Mossos d'Esquadra como un presunto crimen mediante envenenamiento.

El vecino de Santpedor, que residía junto a Carme en una urbanización de Sant Salvador de Guardiola, encaraba ese proceso en plenas facultades. Sin embargo, la cronología que dibujan varios documentos oficiales refleja un deterioro extraordinariamente rápido de su salud.

De hecho, los resultados de la primera prueba del examen de ascenso, que finalmente no superó, se publicaron dos semanas después de que sufriera un extraño episodio con su coche y apenas 10 días antes de su muerte.

Un proceso de ascenso que quedó truncado

Una resolución publicada el 25 de octubre de 2025 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) recoge que Albert Santamaria fue admitido oficialmente en el proceso selectivo para acceder a la categoría de cabo de los Bombers de la Generalitat. La convocatoria suponía un nuevo paso en la trayectoria profesional del bombero del GRAE, que había desarrollado buena parte de su carrera en los parques de Prats de Lluçanès y Terrassa antes de incorporarse a la unidad de rescate de montaña. La inclusión en la relación definitiva de personas admitidas implicaba que cumplía los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria para participar en el proceso de promoción interna, entre ellos los relativos a la situación administrativa, la titulación exigida y la capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto.

Albert había estado preparándose durante semanas para superar el proceso de promoción interna. Compañeros y personas de su entorno lo describían como un profesional muy implicado con su trabajo, físicamente preparado y acostumbrado a afrontar pruebas de elevada exigencia. Además de su labor como bombero del GRAE, practicaba deporte de montaña y participaba habitualmente en competiciones de travesía.

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Sin embargo, el bombero sufrió un incidente con su coche mientras se dirigía a su trabajo en Valls el 16 de enero, cuando tuvo que detener el vehículo en plena carretera y alertar a emergencias debido a que presentaba somnolencia, desorientación y pérdida de conciencia. Albert fue sometido a la prueba de alcoholemia y dio negativo. Luego fue trasladado al Hospital Sant Camil de Vilanova i la Geltrú y posteriormente derivado al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, su centro hospitalario de referencia y donde trabajaba Carme. Los médicos le practicaron diversas pruebas diagnósticas y finalmente recibió el alta, aunque el malestar persistía.

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Dos semanas después de aquel incidente, el 30 de enero, el Departamento de Interior de la Generalitat publicó los resultados oficiales de la primera prueba de conocimientos del proceso de ascenso a cabo. En ellos, Albert figuraba con la calificación de 'No Apto' (la resolución no especifica los motivos de ese resultado). Apenas 10 días después, el 9 de febrero, el bombero falleció durante un nuevo ingreso hospitalario, tras sufrir una hiperglucemia de origen desconocido, pese a que durante la madrugada había mantenido constantes vitales normales.

Los documentos que corroboran la convivencia con Carme

Otros documentos públicos permiten reconstruir la vida en común que Albert Santamaria y Carmen G. A. mantuvieron años antes de que comenzara la investigación contra la mujer, a la que algunos medios ya se refieren como la 'viuda negra de Manresa'.

En noviembre de 2022, la asociación de propietarios de la urbanización de Sant Salvador de Guardiola en la que residía la pareja hizo pública la composición de su nueva junta directiva. En ella, Carmen G. A. conocida por su entorno como Carme, figuraba como secretaria, mientras Albert Santamaria aparecía como uno de los vocales.

El documento sitúa a ambos participando conjuntamente en la gestión del complejo en el que vivían. Además, la asociación utilizaba como teléfono de contacto los números facilitados por Carme en su condición de secretaria, lo que la convertía en la principal interlocutora de la entidad ante vecinos y administraciones.

Aquella documentación administrativa acreditaba la convivencia de la pareja. Menos de tres años después, sin embargo, adquiere un nuevo valor dentro de la reconstrucción cronológica en el caso del bombero.

La autopsia que cambió el rumbo de la investigación

La muerte de Albert Santamaria no presentó inicialmente signos externos de violencia y, en un primer momento, el fallecimiento se abordó como un caso de origen médico no aclarado. Según las informaciones conocidas hasta la fecha, Carme habría llegado a pedir que no se practicara la autopsia alegando que el bombero le había manifestado en vida su voluntad de donar los órganos (ella era enfermera de la UCI del propio hospital, cuyo servicio coordinaba ese procedimiento). No obstante, la juventud de la víctima, su buen estado físico y la ausencia de un diagnóstico concluyente motivaron la realización del examen forense.

Los análisis toxicológicos detectaron posteriormente la presencia de benzodiacepinas, fentanilo y otros medicamentos que, según las informaciones difundidas, no figuraban entre el tratamiento pautado durante el ingreso hospitalario. Ese hallazgo llevó a la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra a abrir una investigación por una posible muerte criminal y a revisar durante cuatro meses tanto la historia clínica como la trazabilidad de los fármacos y el entorno más cercano del bombero.

La principal hipótesis policial sostiene que Albert pudo haber sido víctima de un envenenamiento continuado mediante la administración progresiva de medicamentos durante las semanas previas a su fallecimiento. Los investigadores tratan ahora de determinar cuándo comenzaron esas presuntas administraciones, si se produjeron únicamente en el ámbito doméstico o también durante el ingreso hospitalario y cuál fue el origen de las sustancias detectadas, extremos que deberán quedar acreditados durante la instrucción. La investigación también ha incorporado diversas manifestaciones del entorno de Albert. Varias personas trasladaron a los investigadores sus sospechas sobre Carme tras la muerte del bombero y destacaron, entre otros aspectos, el inicio de una nueva relación sentimental y la celebración de reuniones en la vivienda que ambos compartían.

Los Mossos detuvieron el pasado 25 de junio a Carmen G. A., que dos días después ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza por decisión del Juzgado de Instrucción número 6 de Manresa. La causa permanece bajo secreto de sumario, por lo que todavía se desconocen aspectos esenciales como el móvil definitivo, la vía exacta de administración de los fármacos y la calificación penal de la acusación.

Breve cronología del caso de la 'viuda negra de Manresa'

Esta sería una breve cronología de los hechos recogidos hasta el momento: