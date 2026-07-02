Iván Sevilla 02 JUL 2026 - 07:30h.

Los ataques, que dejaron restos de sangre fuera del tanatorio, ocurrieron la noche del domingo 28 al lunes 29 de junio

"Qué lástima y qué poca vergüenza ante un lugar donde las personas llevan tanto dolor", lamenta indignada una vecina

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HuelvaLa pequeña localidad de Villanueva de los Castillejos (Huelva) ha condenado públicamente que han destrozado cristaleras y puertas del tanatorio del pueblo. Los hechos, ocurridos la noche del domingo 28 al lunes 29 de junio, han sido calificados como "grave falta de respeto".

Esos ataques causaron daños en la fachada del edificio ubicado en las inmediaciones de la carretera HU-4402.

En unas imágenes publicadas por el propio consistorio se observa cómo los atacantes fracturaron los cristales con agujeros e incluso desencajaron los marcos de las puertas que dan acceso al interior.

"Este tipo de comportamientos incívicos suponen un perjuicio económico para la ciudadanía", recordó el Gobierno municipal, añadiendo que afecta también a un "espacio que merece el máximo cuidado y consideración".

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"Son unas instalaciones que están al servicio de todos los vecinos y vecinas, especialmente en momentos de especial sensibilidad y dolor para las familias", matizó para reiterar que un tanatorio no debe ser objeto de actos así.

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Desde el Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos lanzaron "un llamamiento a la responsabilidad y al civismo porque cuidar del pueblo es una tarea compartida que corresponde a todos".

"Qué golfos, qué poca vergüenza, delincuentes", califican

Por último, el consistorio avanzó que se adoptarían "las medidas oportunas ante unos hechos totalmente inadmisibles", empezando por identificar y localizar a los autores de los destrozos.

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Algunos vecinos expresaron su indignación por lo sucedido, con comentarios como este: "Qué lástima, qué poca vergüenza y qué poco respeto ante un lugar donde las personas llevan tanto dolor...".

"Ojalá que cojan a esos delincuentes", deseó una mujer, mientras que otra los calificaba así: "Qué golfos". "Una buena multa, pero trabajando hasta cubrir los gastos", reclamaba una vecina acerca del castigo que merecen.

Restos de sangre en buena parte del suelo

En las fotografías hechas en el exterior del tanatorio incluso se puede apreciar que hay restos de sangre con gotas que se extienden por buena parte del suelo. Lo que indica que pudo producirse alguna pelea allí.

Los investigadores ya tratan de averiguar qué ocurrió y quiénes estuvieron implicados, visualizando las grabaciones de las cámaras de seguridad, aunque con el inconveniente de la oscuridad de la noche.