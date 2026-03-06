Indonesia prohibirá a los menores de 16 años usar redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube

Creen que las plataformas como TikTok, Instagram, YouTube o Facebook tiene muchos riesgos digitales

El Gobierno de Indonesia ha anunciado este viernes que a finales de este mes entrará en vigor la prohibición del acceso a “plataformas sociales de alto riesgo” para menores de 16 años. A partir del 28 de marzo, los menores no podrán acceder a redes como YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X o Roblox.

“Esta decisión”, ha señalado el Ministerio de Comunicación, se ha tomado porque las amenazas en el espacio digital para los niños son cada vez más reales, como pornografía, ciberacoso, fraude en línea y adicción digital.

La prohibición entrará en vigor el 28 de marzo

Aunque el Gobierno reconoce que la medida puede causar “incomodidad en un primer momento”, sostiene que no puede quedarse callado mientras el futuro de los niños corre peligro.

La ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, Meutya Hafid, no ha detallado cómo se aplicará exactamente la restricción, aunque ha indicado que el proceso se aplicará de forma gradual hasta que las empresas afectadas cumplan la normativa.

Preocupación por el uso masivo de redes entre jóvenes

Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, cuenta con decenas de millones de niños y adolescentes que utilizan redes sociales y juegos en línea, lo que ha aumentado la preocupación de las autoridades por los riesgos del uso excesivo de pantallas y los contenidos dañinos en internet.