La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos "se ha hecho cargo de la investigación a fin de esclarecer las circunstancias de los hechos"

El suceso ha tenido lugar en las inmediaciones del parque de la Pegaso, en el barrio de La Sagrera: las primeras hipótesis apuntan a bandas latinas

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un menor de edad en Barcelona. "La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación a fin de esclarecer las circunstancias de los hechos", según han precisado a través de las redes sociales.

Al parecer, según medios locales, los hechos se habrían producido en el parque de la Pegaso en el barrio de La Sagrera, en el distrito barcelonés de Sant Andreu, donde habría tenido lugar un tiroteo entre bandas latinas.

El menor ha muerto en el lugar de los hechos, en el parque de la Pegaso

Según informa El Caso, el menor tenía 15 años y ha muerto en el lugar de los hechos, que habrían tenido lugar poco antes de las 23:45 horas, cuando comenzaron a llegar varias llamadas de aviso al teléfono de emergencias alertando de sonidos de disparos en la calle de Portugal, en las inmediaciones del parque de la Pegaso, y de una persona tendida en el suelo.

Según el citado medio, las primeras informaciones apuntan hacia una posible venganza entre personas relacionadas con bandas latinas, que se disputarían el control del lugar y la venta de droga; un extremo que debe ser confirmado, siendo que las autoridades se han limitado a señalar que se está investigando lo ocurrido, sin acotar sus hipótesis.

El menor asesinado, según El Caso, es de origen sudamericano y algunos testigos habrían visto a varios jóvenes a la carrera huyendo del lugar.

Tras personarse allí los servicios sanitarios, los efectivos no pudieron hacer nada por salvarle la vida, confirmando su muerte en el lugar.