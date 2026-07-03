La Guardia Civil investiga los hechos: no constan antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género, VioGén

Asesinadas madre e hija en Alicante, presuntamente a manos del padre en Cañada del Fenollar, Alicante

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AlicanteUna de las hijas de la mujer asesinada este jueves a manos, supuestamente, del padre de familia en la partida de Cañada del Fenollar, en Alicante, fue la que dio la voz de alarma sobre los hechos mediante una llamada al teléfono 112. En el lugar, en un chalet familiar de la citada localidad, el varón, presuntamente, también mató a otra descendiente.

La Guardia Civil investiga los hechos en el ámbito de la violencia machista, habiendo encontrado sus agentes en el interior del domicilio a las dos víctimas mortales, así como al presunto autor del doble crimen y a la hija que alertó, ambos con heridas de arma blanca, teniendo que ser hospitalizados.

No constan antecedentes en el sistema VioGén entre el presunto asesino y la mujer

Según fuentes de la investigación citadas por EFE, todos los miembros de la familia son de nacionalidad española. La madre había nacido en 1971, la hija fallecida en 2005 y el padre en 1973, mientras que no se ha podido precisar la edad de la hija que dio la voz de alarma.

Por otro lado, y de acuerdo con las mismas fuentes, no constan antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) entre el presunto autor de los asesinatos, que fue detenido en el lugar, y la mujer fallecida, si bien la investigación sigue abierta.