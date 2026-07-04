"Europa está aprendiendo que cuando dejas entrar a criminales del Tercer Mundo, te conviertes en un país del Tercer Mundo", ha asegurado

Estados Unidos cumple 250 años: Donald Trump, el protagonista de un evento marcado por la etapa oscura que atraviesa el país

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afeado este sábado a los líderes europeos que hayan permitido la entrada a sus países de lo que ha denominado "criminales del Tercer Mundo" en referencia a los inmigrantes llegados a estos países. "Europa está aprendiendo que cuando dejas entrar a criminales del Tercer Mundo, te conviertes en un país del Tercer Mundo", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales. Hace unos días, el alto mandatario también arremetió contra España y recordó el 'Desastre del 98'.

"Pasa rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos. ¡Yo fui elegido justo a tiempo!", ha destacado en referencia a su política de cierre de fronteras a la inmigración. En un mensaje anterior ha cargado de nuevo contra la oposición demócrata. "¿Alguna vez habéis visto a un demócrata feliz?", ha planteado utilizando la palabra 'dumocrat', que junta las palabras demócrata y tonto, 'dumb'.

Trump afirma que Netanyahu "sabe quién es el jefe"

Donald Trump ha destacado este sábado en una entrevista que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitará en los próximos días la Casa Blanca y que éste "sabe quién es el jefe". "Nos llevamos muy bien. Sabe quién es el jefe", ha explicado en una breve entrevista telefónica con el portal de noticias Axios. Netanyahu habría solicitado esta reunión, la primera persencial de los dos dirigentes desde que en febrero Netanyahu le presentar a Trump su plan para lanzar la guerra contra Irán.

La cita podría ser después de la cumbre de la OTAN prevista para los días 7 y 8 de julio en Turquía. "El primer ministro Netanyahu y el presidente Trump han acordado reunirse próximamente en Estados Unidos", ha apuntado la oficina de Netanyahu en un comunicado en el que felicita a Estados Unidos por el 250º aniversario de la Declaración de Independencia.