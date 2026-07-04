El coche número ocho, durante un cambio de rasante, arrolló al hombre tras salirse del recorrido y embestir contra los espectadores

Muere un espectador atropellado por un coche en un rally en Carreño, Asturias

Compartir







Un fotógrafo de 38 años ha muerto este sábado al ser atropellado por uno de los coches que participaba en el Rally Sprint Carreño. Según informa 'La Nueva España', los hechos han ocurrido en la parroquia de Logrezana, cerca de la casa Pedregal. El coche número ocho, durante un cambio de rasante, arrolló al hombre tras salirse del recorrido y embestir contra los espectadores.

En un vídeo se puede ver cómo el vehículo salió prácticamente volando hasta atropellar al espectador. El resto de los presentes se llevan las manos a la cabeza en ese instante. Después del accidente, el director de la carrera Agustín Fernández emitió un comunicado a las 12:45 horas para anunciar que la prueba quedaba cancelada.

PUEDE INTERESARTE Muere una adolescente de 17 años al ser atropellada por un camión tras caer en una moto en la AP-7 en Barcelona

“Pasaron las caravanas de seguridad y movieron gente de ese sitio", explica Emilio Carrasco

El director deportivo de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, Emilio Carrasco, se encontraba en la competición como espectador y no como representante federativo. Carrasco no fue testigo del accidente porque estaba en un punto más avanzado pero asegura, consternado por la situación, que se cumplieron todas las medidas de seguridad.

“Pasaron las caravanas de seguridad y movieron gente de ese sitio. Ahí no debería haber nadie”, afirma Carrasco, quien reconoce que es imposible controlar a los asistentes cuando empieza la carrera. “La organización, los participantes y la federación hacemos todo lo posible para que no pasen cosas de estas”, sostiene. El control de la ubicación de los espectadores finaliza cuando pasa el coche 0, el último que cubre el recorrido antes de que empiecen a salir los pilotos.

PUEDE INTERESARTE Muere una niña de tres años tras ser atropellada durante una celebración familiar en La Albatalía, Murcia

El Rally Sprint Carreño celebraba su octava edición

El sistema de seguridad en los rallysprint es el mismo que se utiliza en un rally. La única diferencia entre los dos es que en el primero tan solo es un único tramo que pasa tres veces.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Rally Sprint Carreño, organizado por la escudería Candás Competición, estaba celebrando su octava edición con un recorrido de 79,760 kilómetros y con 91 equipos inscritos. El accidente ha causado una gran conmoción en Carreño.