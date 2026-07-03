Netanyahu y Trump acuerdan un próximo encuentro en EEUU

El presidente de Estados Unidos y el primer ministro israelí preparan un encuentro tras varios meses marcados por las tensiones diplomáticas

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este viernes que ha acordado mantener un próximo encuentro en Estados Unidos con el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien además ha felicitado con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia del país.

Según ha informado la oficina del jefe del Ejecutivo israelí, ambos líderes alcanzaron este acuerdo durante una conversación telefónica mantenida este viernes. Durante la conversación, Netanyahu destacó el papel de Estados Unidos como "garante de la libertad mundial" y subrayó que Israel valora el estrecho vínculo que mantiene con su principal aliado.

La oficina del primer ministro confirmó que "el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump han acordado reunirse en Estados Unidos en un futuro próximo", aunque por el momento no se ha concretado la fecha del encuentro.

Meses marcados por las discrepancias

El anuncio llega después de varios meses de desacuerdos entre ambos dirigentes, especialmente por la ofensiva militar israelí sobre Líbano, que llegó a generar fricciones con la estrategia diplomática impulsada por Washington.

Las diferencias surgieron en un contexto en el que Estados Unidos trataba de avanzar en las negociaciones con Irán para lograr un alto el fuego y favorecer la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Las tensiones alcanzaron uno de sus momentos más delicados a comienzos de junio, cuando diversos medios informaron de una conversación telefónica en la que Donald Trump recriminó duramente la actuación de Netanyahu.

Según esas informaciones, el presidente estadounidense llegó a llamarle "puto loco" y le advirtió de que "todo el mundo odia a Israel por esto", en referencia a la escalada militar. No obstante, ambos dirigentes han restado posteriormente importancia a ese episodio y ahora buscan escenificar un nuevo acercamiento con una reunión en territorio estadounidense.