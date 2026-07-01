Melania Trump lanzó su propia "criptomoneda meme" bajo el símbolo $MELANIA, en 2025

Trump en su segundo turno en la Casa Blanca como presidente ha favorecido el mercado de las criptomonedas

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Un informe financiero refleja que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo 1.000 millones de dólares, gracias a proyectos de criptomonedas en el último año. El republicano ha sido un defensor del dinero virtual y su propia familia está estrechamente vinculada con empresas de inversiones cripto.

De acuerdo con el informe financiero presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental parte de esos ingresos proviene de iniciativas como World Liberty Financial, vinculada a su entorno familiar y de operaciones relacionadas con el token digital '$TRUMP' que le proporcionó cientos de millones de dólares en ingresos.

La propia Melania Trump lanzó su propia "criptomoneda meme" bajo el símbolo $MELANIA, en 2025, que opera en la red Solana, pero también sus hijos y los hermanos del presidente de EEUU también han promocionado dos empresas cotizadas, American Bitcoin y AI Financial Corp, conocida como ALT5 Sigma que instan a invertir en criptomonedas a través de sus acciones.

Trump y las inversiones en criptomonedas

Las cifras millonarias conseguidas por Trump en solo un año gracias a las cripto reflejan el creciente peso de las inversiones en criptomonedas dentro del patrimonio del mandatario, en contraste con su histórica dependencia del sector inmobiliario y las licencias comerciales.

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Trump en su segundo turno en la Casa Blanca como presidente ha implementado políticas e iniciativas consideradas beneficiosas para la industria de las cripto y ha reducido la supervisión del sector por parte del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

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El informe hecho público este martes, de carácter obligatorio para altos cargos del Ejecutivo estadounidense, recoge datos en rangos estimados, lo que obliga a los medios a realizar cálculos adicionales para determinar el volumen total de las ganancias procedentes de activos digitales.