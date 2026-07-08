El sospechoso del ataque en una escuela alemana, de 16 años, ha sido arrestado: portada un arma y un cuchillo.

Ninguna de las menores atacadas se encuentra en estado crítico

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Nuevo ataque de un menor en una escuela europea, una lacra que no cesa. Esta vez los hechos han ocurrido en Alemania. Dos niñas de 13 años han resultaron gravemente heridas y el sospechoso, de 16 años, ha sido arrestado tras un ataque en una escuela de la Alta Baviera, Alemania. La policía se ha visto obligada a llevar a cabo un importante operativo en las inmediaciones del instituto Welfen-Gymnasium, en la pequeña localidad de Schongau. Según la policía, el sospechoso portaba un cuchillo y un arma de fuego, y, por el momento, creen que actuó solo.

Ninguna de las menores se encuentra en estado crítico, pero la policía añadió que actualmente se está investigando el número de personas implicadas y la gravedad de sus heridas.

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Una portavoz de la policía había declarado anteriormente a la agencia de noticias AFP que no estaba claro qué arma se había utilizado en el ataque y se negó a confirmar los informes sobre un ataque con cuchillo.

Se desconoce la identidad del sospechoso y no está claro si tenía algún vínculo con la escuela.

La portavoz de la policía añadió que las autoridades creen que el incidente fue un "ataque de violencia". Según un portavoz de la Policía, el autor sería un joven de 16 años, mientras que el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, ha confirmado que el joven portaba un arma de fuego. "Partimos de la base de que hubo un solo autor que portaba un cuchillo y un arma de fuego", ha declarado Herrmann.

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La Policía ha anunciado el despliegue de numerosos agentes en el instituto y sus inmediaciones y ha pedido a los residentes de la zona evitar el área. Además, ha habilitado un punto de información para los familiares de los alumnos. Se ha habilitado un punto de contacto para familiares y padres de alumnos en una estación de bomberos de la localidad. Según su página web, la escuela fue fundada en 1887 y, en sus inicios, fue casi exclusivamente para niñas. Desde hace 40 años es mixta.