La Policía detuvo a los dos hombres, después de que uno de ellos acabara refugiándose en un parque de bomberos de Málaga

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Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a dos individuos como presuntos autores de los delitos de amenazas con arma blanca y contra el patrimonio y el orden socioeconómico, respectivamente, después de una disputa por una deuda que acabó con uno de ellos pidiendo ayuda en el Parque de Bomberos de Martiricos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de julio, sobre las 15,00 horas, cuando una llamada a la Sala del 092 alertó de que un hombre, que estaba siendo perseguido por otro, se había refugiado en el Parque de Bomberos de Martiricos, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

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Fue entonces cuando una unidad se dirigió al lugar y se entrevistó con las partes. Al parecer y según el testimonio de uno de los implicados, el conflicto entre ambos individuos se habría iniciado días antes cuando uno de ellos alquiló una habitación al otro, por la que pagó una cantidad de dinero y recibió una llave a cambio.

Una disputa por un alquiler

Sin embargo, al llegar a la misma, comprobó que ya estaba ocupada por otra persona. Ante esta situación y siempre según la versión de uno de los detenidos, intentó ponerse en contacto con el arrendador sin éxito.

En el día de los hechos, el afectado se encontró con el arrendador, al que reclamó el dinero entregado por no haber podido hacer uso de la habitación, momento en el que, siempre según su testimonio, éste respondió esgrimiendo una navaja contra él y profiriendo amenazas de muerte.

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El arrendatario reaccionó arrebatándole el teléfono móvil y emprendiendo una huida a la carrera, hasta llegar al Parque de Bomberos de Martiricos, seguido por el otro individuo, que presuntamente iba con el arma blanca en la mano, que arrojó a unos setos cercanos.

Varios bomberos interceptaron a los dos hombres y los separaron hasta la llegada de los agentes, que pudieron localizar la navaja a escasos metros. Por estos hechos, uno de los implicados fue detenido por un delito de amenazas con arma blanca y el otro por hurto de teléfono móvil, siendo informados de forma inmediata del motivo de su privación de libertad y trasladados a dependencias policiales para su posterior puesta a disposición judicial.