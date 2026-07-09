El primer ministro belga entrega a la Policía un revólver regalo de Erdogan a líderes en la cumbre de la OTAN

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AnkaraPolémica por el regalo que ha hecho el presidente de Turquía, Recep Tayyp Erdogan, a los líderes de la OTAN: un revólver de seis balas. El ministerio del Interior inutilizará el que lleva el nombre de Pedro Sánchez para ser almacenado como regalo.

Por su parte, el presidente de Lituania ha mostrado el suyo en redes, también la delegación belga. El primer ministro británico lo ha dejado en la embajada británica en Turquía y la presidenta de la Comisión Europea lo va a donar a un museo militar.

Las reacciones al regalo de Erdogan

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, ha entregado a la Policía a su vuelta de la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Ankara un revólver recibido como regalo protocolario por parte del presidente de Turquía y anfitrión, Recep Tayyp Erdogan.

Erdogan ofreció un revólver personalizado con su nombre a cada líder acompañado de munición y un permiso que autorizaba su exportación, según adelantaron la noche del miércoles varias delegaciones y ha podido confirmar Europa Press en fuentes aliadas.

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Entre las personas obsequiadas, también está la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuyo equipo ha indicado que la conservadora alemana "expresó su agradecimiento" a Erdogan, pero que el arma será "transportada y almacenada de manera segura" hasta que sea inutilizada, momento en que sería "donada a un museo militar".

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En el caso del primer ministro belga, fuentes de su gabinete han explicado a Europa Press que De Wever no fue consciente del tipo de regalo que fue recibido por la delegación por parte de Erdogan hasta que se encontraba ya en Bélgica, cuando descubrió "con sorpresa" la naturaleza del obsequio y optó por entregarlo a la Policía del aeropuerto para que se guardara en una caja de seguridad y se le apliquen los protocolos que procedan.

El revólver fue recibido en un primer momento por el entorno del mandatario belga y estuvo en todo momento bajo vigilancia, destacan las fuentes, y fue llevado a Bélgica en el vuelo militar en el que regresó toda la delegación al país.