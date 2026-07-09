Manuel Pimentel 09 JUL 2026 - 13:09h.

José Manuel se encontraba disfrutando de un día de playa junto a sus amigos cuando cayó fulminado al suelo

Ni los socorristas, ni los sanitarios del helicóptero del 061 pudieron salvarle la vida

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AlmeríaUn joven de 25 años ha fallecido tras sufrir un infarto en la playa de La Fabriquilla, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Almería. Se llamaba José Manuel estaba disfrutando de un día de playa con sus amigos cuando, minutos antes de las 20 horas de la tarde, cayó fulminado al suelo, según adelantaba La Voz de Almería.

En ese momento el servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió la llamada de alerta y rápidamente activó a los servicios sanitarios, mientras los socorristas de la playa pracicaban las maniobras de reanimación al joven.

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Pocos minutos después llegaba un helicóptero del 061 para atender la emergencia, pero ni la rapidez de la llegada de los sanitarios ni la ayuda de los socorritas evitaron el trágico deselance. José Manuel falleció de un infarto fulminante.

Graduado en Derecho y amante del fútbol

El joven se había graduado el año pasado en Derecho por la Universidad de Almería y era un amante del fútbol y del deporte. De hecho, fue estuvo en el Club C.D. Gádor.

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La alcaldesa, Lourdes Ramos, ha querido enviar sus condolencias en un mensaje público en sus redes sociales: “Conmocionada con la noticia tan triste esta tarde. Quiero trasladar mi más sentido pésame y todo mi cariño a la familia de José Manuel. Mucho ánimo y fuerza en estos momentos tan difíciles”.

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El entrenador del equipo de fútbol C.D. Gádor, Gabriel Mártinez, también le ha dedicado unas palabras al joven: "No me lo puedo creer, ayer celebrabas tú 25 cumpleaños y que esta noche te hayas ido. Estuviste en nuestro C.D. Gádor los suficientes años para saber tener a un jugador y sobre todo a una gran persona. Qué tristeza tenemos está noche todos los que te hemos conocido, esos valores que tenías, con tantos años en este club nos dejas un gran vacío. Descansa en paz amigo. Pero es imposible aceptar como te has ido. Ánimos para tu madre y hermanos. D.E.P. amigo mío", se ha despedido.