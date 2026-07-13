Dos turistas fotografiaban a los animales hasta que uno de los bisontes comenzó a correr hacia ellos

Autoridades del parque inciden en que se trata de un animal salvaje capaz de correr a 55 kilómetros por hora cuando se siente amenazado

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Un turista ha resultado herido este domingo tras ser atacado por un bisonte en el parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. El animal arrolló y lanzó al hombre por los aires, llegando a alcanzar unos 2,5 metros de altura.

El vídeo muestra a dos turistas fotografiando a los animales cuando un bisonte comienza a revolcarse por el suelo. Acto seguido, el animal empieza a correr hacia la zona en la que se encuentran los visitantes. El hombre trató de esconderse y huir del animal, hasta que finalmente fue sorprendido por detrás y lanzado por los aires, provocándole una brutal caída.

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A pesar de su apariencia calmada, los bisontes son animales salvajes

Aunque los bisontes suelen ser animales tranquilos, las autoridades del parque inciden en que se trata de un animal salvaje capaz de correr a 55 kilómetros por hora cuando se siente amenazado.

Es por ello por lo que recomiendan respetar una distancia mínima de 23 metros entre turista y animal para poder disfrutar de ellos de forma segura.

Yellowstone es uno de los parques estadounidenses con mayor número de bisontes en libertad, siendo uno de los principales atractivos turísticos que cada año recibe millones de visitantes.

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Cada temporada suele registrarse algún accidente de este tipo cuando los turistas no siguen las recomendaciones y medidas de seguridad del parque, poniendo el peligro no solo sus vidas, también la de los animales.