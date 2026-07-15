EEUU confirma que acuñará una moneda de un dólar con la imagen de Trump

Estados Unidos acuñará una moneda de un dólar con la imagen de Donald Trump

Estados Unidos acuñará una moneda de un dólar con la imagen de Donald Trump como parte de los actos del 250 aniversario de la Declaración de Independencia

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha anunciado este miércoles que la Casa de la Moneda empezará a acuñar una moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump, que conmemorará el 250 aniversario de la Declaración de Independencia del país.

Bessent ha confirmado el anuncio en un mensaje publicado en redes sociales, donde ha enmarcado la iniciativa en las celebraciones del aniversario de la independencia estadounidense, calificándola como un "legado perdurable de la libertad" y un "símbolo perdurable del patriotismo".

"Con la imagen del presidente Trump, celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos", ha explicado el secretario del Tesoro.

Más homenajes durante el 250 aniversario

Este anuncio se suma a otros actos organizados con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, unas celebraciones en las que Donald Trump ha protagonizado numerosos eventos de marcado carácter tradicionalista y centrados en su figura.

Hasta ahora, Washington ha anunciado un nuevo pasaporte con la imagen de Trump, al que se añadirá también un nuevo billete con su efigie.

Además, durante las semanas de celebraciones, el mandatario ha presidido un evento de artes marciales mixtas en la Casa Blanca, ha impulsado la remodelación de la Explanada Nacional de Washington y ha prometido la instalación de un gran "arco del triunfo" para completar el paisaje.