Fina, maestra de 27 años, conmovió a todos al hablar sobre su muerte estando en cuidados paliativos.

Fina, la maestra de 27 años con cáncer, sobre sus últimos días en cuidados paliativos: "Me ayuda a prepararme para la siguiente vida"

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Ha fallecido Fina García Ortiz, la joven sevillana de 27 años y profesora de inglés que conmovió a miles de personas al compartir, desde cuidados paliativos tras cuatro años de lucha contra el cáncer, un vídeo de despedida convertido en una auténtica lección de vida. En aquel mensaje quiso marcharse con un único deseo: "Espero que os deje huella", una frase que resumía su manera de entender la vida y el legado que quería dejar.

El fallecimiento ha sido confirmado por El Diario de Sevilla y por algunos de sus más íntimos en redes sociales.

"A las 5:40 de esta madrugada, Finita ha emprendido su último viaje. Ya descansa en paz. Hoy el cielo tiene una estrella más y nosotros un enorme vacío. Pero también nos queda el inmenso regalo de su ejemplo. En medio del dolor, nos enseñó a vivir con gratitud, a sonreír, a confiar en Dios y a valorar cada instante como un auténtico regalo. No todos dejamos huella al pasar por esta vida. Finita sí. La deja en su familia, en sus amigos y en todos los que tuvimos la suerte de escuchar sus palabras y conocer su luz. Os pido una oración por ella y por todos los que hoy lloran su ausencia. Que el Señor la reciba en sus brazos y conceda consuelo y fortaleza a quienes tanto la quieren.Descansa en paz, Finita. Tu huella permanecerá para siempre"

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La despedida de Fina que conmocionó a todos: serenidad, fortaleza y alegría

Con serenidad y una enorme fortaleza, Fina se despidió agradecida por haber tenido la oportunidad de prepararse para su adiós, reivindicando la felicidad que se encuentra en los pequeños momentos, el valor de la transformación personal y la importancia de expresar siempre el amor y el respeto.

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Su testimonio, compartido con una calma que emocionó a quienes lo escucharon, trascendió el relato de la enfermedad para convertirse en una reflexión sobre cómo vivir y cómo despedirse. "Y me voy feliz. Y en calma", decía al final de un vídeo que hoy adquiere un significado aún más profundo.

"Siento que me toca pasarme por aquí para despedirme porque esto es un regalo que a mí me ha brindado la vida: prepararme para la siguiente", expresaba Fina García. "Quiero despedirme de todo lo que me queda aquí terrenal y subir a lo espiritual, con Dios, con la energía, con lo que cada uno crea", añadió acerca de su marcha al cielo.

"Mi familia, ver la luna por las noches y vivir momentos de paz con ellos está siendo uno de los mayores regalos que me llevo. Mis amigos… no tengo palabras. Me han regalado momentos que nunca olvidaré: fuegos artificiales de mis colores favoritos, recuerdos, aventuras y hasta conseguir que mi cantante favorita, Lía Kali, viniera a cantarme en privado. Un recuerdo que guardaré siempre",.

"A todos los que estáis al otro lado de la pantalla, gracias de corazón. Nunca imaginé que tantas personas bonitas dedicarían parte de su tiempo a mandarme tanto amor sin conocerme. Gracias por demostrarme que compartir mi mensaje merece la pena. Si algo quiero que os llevéis es la importancia de decir las cosas, demostrar cariño y no dejar para mañana un “te quiero”. El amor que damos es la huella que dejamos".

"Todo este amor forma parte de mi camino y de mi transformación final. Me ayuda a prepararme para esa siguiente vida que me espera, a la que camino en calma y en paz. Pero mientras llega ese momento, sigo aquí. Sigo disfrutando de estar viva, de cada abrazo, cada conversación y todo el amor que estoy recibiendo. Gracias infinitas

Fina dio visibilidad a los cuidados paliativos. "No tengo palabras para explicar todas las emociones que estoy viviendo estos días. Me siento agradecida de poder despertarme cada mañana, abrir los ojos y tener un día más para seguir disfrutando. Muchos imaginan cómo son unos últimos días en cuidados paliativos, pero mi realidad está siendo muy diferente. Cada tarde, cuando vuelvo a mi habitación y veo el atardecer desde mi ventana, rodeada de fotos, flores y recuerdos, siento que este lugar se ha convertido en mi nuevo hogar", decía en su post.

A esta sevillana le preguntaron una vez "qué era la felicidad" para ella, a lo que respondió: "No es algo genérico, no es algo que todos tengamos por igual. Es lo que cada uno lleve dentro". "Es cuando no te das cuenta de que estás viviendo las cosas. Te das cuenta que has sido feliz cuando las recuerdas. Son todos los recuerdos que tengo de mi vida. De lo que he disfrutado", aseguró mostrando su opinión.

Compartiendo una serie de imágenes de sus experiencias vividas estos años atrás, aconsejaba: "Lo que hay que hacer es eso: disfrutar de lo que a ti te hace feliz en cada momento". "Y eso va a cambiar porque somos seres de transformación y siempre irá cambiando porque no siempre nos va a hacer feliz lo mismo. Pero esa es la magia de la vida", reflexionaba Fina García.

El Ayuntamiento de Tomares dará su nombre a una plaza en su memoria y, además, en el Chiringuito Leiva, un lugar tan especial para ella, quedará instalada una placa que recordará para siempre su paso por esta vida.

Fina se ha ido, pero su manera de irse, sí, ha dejado huella. Y una muestra de valentía, humanidad y empatía. A lo mejor deberíamos tomar nota.