Agencia EFE 27 JUL 2026 - 11:03h.

Un grupo de siete alpinistas bosnios partió este sábado hacia la cima, de la que solo dos consiguieron regresar para informar de que sus compañeros habían sufrido malestar a una altura de 5.100 metros

Aunque la subida a este pico de 5.642 metros de altura no exige una gran experiencia alpinista, es una de las que más víctimas mortales causa

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Cinco montañeros han perdido la vida en el ascenso al monte Elbrús, el pico más alto de Europa, situado en el Cáucaso noroccidental en Rusia, según ha informado este domingo el Gobierno de Bosnia y Herzegovina. Un grupo de siete alpinistas bosnios partió este sábado hacia la cima, de la que solo dos consiguieron regresar para informar de que sus compañeros habían sufrido malestar a una altura de 5.100 metros.

Ambos excursionistas fueron hospitalizados, mientras que un equipo de rescate buscaba a los demás montañeros, que según las informaciones publicadas en el medio digital ruso 'Lenta.ru', han fallecido.

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"Desafortunadamente, las informaciones parecen ser ciertas, aunque estamos esperando una confirmación oficial. Luego trabajaremos en la repatriación de los cuerpos", explicó el ministro de Exteriores de Bosnia y Herzegovina, Elmedin Konakovic, a la emisora regional TV N1.

El monte más alto de Europa registra cada año al menos 15 muertes

El monte Elbrús es uno de los destinos favoritos para muchos alpinistas, un pico de 5.642 metros de altura que forma parte de la ruta de las siete cumbres. Esta consiste en escalar el monte más alto de cada continente: el Everest en Asia, el Aconcagua en Sudamérica, el Denali en Norteamérica, el Kilimanjaro en África, el Macizo Vinson en la Antártida, el monte Jaya en Oceanía y el Elbrús en Europa.

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A pesar de que la subida a este pico no exige una gran experiencia alpinista ni incluye rutas de escalada difíciles, es una de las que más víctimas mortales causa, pues conlleva muchas horas sin posibilidad de campamentos de descanso.

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Cada año se registran entre 15 y 30 muertes en esta montaña, normalmente por mal de altura o tempestades repentinas, según medios especializados en alpinismo. Aunque el riesgo individual es mucho más bajo que en el Himalaya, la alta cifra se explica por el enorme número de visitantes, entre 10.000 y 12.000 al año.

Este año, aparte de los cinco alpinistas bosnios, ya han muerto tres personas en la montaña, entre ellos un niño de 11 años que descendía con su padre tras alcanzar la cima, informa 'Lenta.ru'.