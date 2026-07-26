El accidente ha tenido lugar sobre las 17:45 horas en el kilómetro 2,5 de la carretera TO-3927

Como consecuencia de la colisión, dos mujeres, de 23 y 54 años, han fallecido y dos hombres han tenido que ser atendidos

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ToledoDos mujeres han fallecido este domingo tras la colisión entre dos turismos en Novés (Toledo).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente ha tenido lugar sobre las 17:45 horas en el kilómetro 2,5 de la carretera TO-3927 y de que ha habido atrapados.

Dos hombres, de 26 y 52 años, han tenido que ser atendidos

Como consecuencia de la colisión, dos mujeres, de 23 y 54 años, han fallecido y dos hombres, de 26 y 52 años, han tenido que ser atendidos en el lugar de los hechos.

En el operativo han participado una ambulancia de urgencias, un médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y dos UVI, así como Guardia Civil, bomberos de Santa Olalla y Policía Local de Torrijos. EFE